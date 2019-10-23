新北泰山水管破裂近30小時　侯友宜要求自來水公司負責

▲新北泰山水管破裂，相關單位進行搶救。（圖／翻攝新北市政府臉書粉專）

記者黃巈禾／台北報導

新北市泰山區明志路一段21日發生地下自來水管線破裂，造成7493戶停水近30小時，交通也大受影響，直到23日下午2時40分才恢復雙向通車及陸續開始供水。新北市長侯友宜表示，此事責任不在市府，但市府該善盡監督責任，因此，他要求台灣自來水公司負責。

侯友宜表示，水電是民生必需，1小時還能忍受，1、2天誰受得了？政府任何作為都須考慮民眾感受，本來當天晚間就該解決，結果情況越來越嚴重，無預警斷水長達30小時，還影響交通。

侯友宜認為，這些問題不能等閒視之，全面都必須從根本解決，全市還有很多類似的老舊管線，日後道路施工時要配合改善，避免類似事件再度發生。

侯友宜指出，在新北市的轄區內沒有三不管地帶，像是近來自然地景、新北瑞芳、象鼻岩的遊客安全控管，只要沒人管，就是新北市府管，不要先推給別人，他要求市府各單位針對類似場域或職務權責先釐清，保持著「他們不負責，我們負責」的態度。

最後，侯友宜除了感謝相關單位辛苦搶救，也提醒市民，施工務局預計23日晚間9時進行全面銑刨加鋪工程（和平街至美寧街路段），請市民經過要特別留意。

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