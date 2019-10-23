內政部推手機綁自然人憑證　「免插卡、免帳密」輕鬆繳稅

▲免插卡！內政部推手機可綁自然人憑證。（圖／內政部提供）



記者蔡文鈴／台北報導

使用自然人憑證更便利了！內政部推出「TAIWAN FidO台灣行動身分識別」服務，讓民眾只需下載APP綁定手機，免插卡就可以使用自然人憑證，11月繳納地價稅已率先開放使用，預計明年五月繳納綜合所得稅也可用這項服務。

內政部表示，民眾下載APP使用自然人憑證註冊完成後，手機即可以儲存在裝置內的指紋或臉部等生物特徵，進行身分驗證，驗證成功後即可登入，未來即可「免插卡」、「免帳號密碼」，透過手機「T-FidO」APP，輕鬆登入使用各個介接此服務的政府機關網站，申辦各項服務。

今年11月繳納地價稅已率先介接這項服務，未來也將陸續開放其他網路申辦項目使用這項服務，明年5月繳納綜合所得稅時，財政部也預計會介接這項服務，讓民眾查詢及繳納更多一種選擇。

內政部強調，為確保個人隱私的安全性，目前第一階段只開放支援使用生物辨識的手機，且手機須設定個人的指紋或臉部生物特徵，方能進行使用。這項服務政府不會取得民眾的生物特徵值，只是利用民眾原本儲存於手機內部的臉部或指紋，確認為本人後，才啟動後續的驗證機制，請民眾放心。

首次使用的民眾，首先須在手機下載「T-FidO」這個APP，其次使用電腦到臺灣行動身分識別平台以自然人憑證登入註冊，電腦即會顯示專屬QR code，接著再用手機APP掃描QR code，即完成手機綁定憑證。

▲免插卡！內政部推手機可綁自然人憑證。（圖／內政部提供）

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