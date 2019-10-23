黎巴嫩爆示威母請求「小聲點」　群眾集體唱Baby Shark安撫男童

▲抗議群眾對著男童唱起兒歌。（圖／翻攝自推特）



記者丁維瑀／綜合外電報導

黎巴嫩日前爆發示威，一名母親艾蓮（Eliane Jabbour）19日晚間開車載著15個月大的兒子時卡在人群中，她希望抗議者可以不要驚嚇到她的孩子，讓她意外的是，約20多名群眾竟然唱起兒歌BABY SHARK來安撫，原本嚴肅的場面瞬間變得溫馨。

《紐約時報》報導，艾蓮當天在黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）開車，她擔心外頭的聲響會驚擾到15個月大的兒子羅賓（Robin），小孩剛從小睡片刻中醒來，「我告訴他們，小孩在我旁邊，別太大聲。」沒想到，示威群眾完全沒生氣，反而圍繞著艾蓮的汽車並唱起爆紅兒歌BABY SHARK，就像魚群般舞動，還用手勢比出鯊魚咬東西的樣子，試圖安撫羅賓的情緒。

22歲學生尼姆（Elie-Joe Nehme）是其中一名跳舞的人，他表示大家只是想讓羅賓開心，「他沒有笑，而是嚇到，但至少他沒有哭。」《路透社》報導，艾蓮當下拍攝影片，如今在各大社群媒體瘋傳；她事後受訪則表示，雖然兒子當時看起來很困惑，現在看到影片卻會開始大笑。

黎巴嫩各地近來爆發示威，導火線是當局宣布對免費的通訊軟體如WhatsApp、臉書訊息徵稅，這些工具在國內很受到歡迎；但其實人們也對市容多年髒亂、經濟亂象叢生與嚴重短缺小麥與天然氣的情形感到不滿。

不過，示威活動整體保持和平，許多父母還帶著孩子來到街上，其中一場位於首都的抗議運動中，甚至能見到攤販賣著冰淇淋、烤玉米等，洋溢嘉年華的氛圍。尼姆說，「我們可以抗議、革命，同時一直維持快樂。」