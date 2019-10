黎巴嫩爆示威母請求「小聲點」　群眾集體唱Baby Shark安撫男童

▲抗議群眾對著男童唱起兒歌。(圖/翻攝自推特)



記者丁維瑀/綜合外電報導

黎巴嫩日前爆發示威,一名母親艾蓮(Eliane Jabbour)19日晚間開車載著15個月大的兒子時卡在人群中,她希望抗議者可以不要驚嚇到她的孩子,讓她意外的是,約20多名群眾竟然唱起兒歌BABY SHARK來安撫,原本嚴肅的場面瞬間變得溫馨。

《紐約時報》報導,艾蓮當天在黎巴嫩首都貝魯特(Beirut)開車,她擔心外頭的聲響會驚擾到15個月大的兒子羅賓(Robin),小孩剛從小睡片刻中醒來,「我告訴他們,小孩在我旁邊,別太大聲。」沒想到,示威群眾完全沒生氣,反而圍繞著艾蓮的汽車並唱起爆紅兒歌BABY SHARK,就像魚群般舞動,還用手勢比出鯊魚咬東西的樣子,試圖安撫羅賓的情緒。

22歲學生尼姆(Elie-Joe Nehme)是其中一名跳舞的人,他表示大家只是想讓羅賓開心,「他沒有笑,而是嚇到,但至少他沒有哭。」《路透社》報導,艾蓮當下拍攝影片,如今在各大社群媒體瘋傳;她事後受訪則表示,雖然兒子當時看起來很困惑,現在看到影片卻會開始大笑。

黎巴嫩各地近來爆發示威,導火線是當局宣布對免費的通訊軟體如WhatsApp、臉書訊息徵稅,這些工具在國內很受到歡迎;但其實人們也對市容多年髒亂、經濟亂象叢生與嚴重短缺小麥與天然氣的情形感到不滿。

