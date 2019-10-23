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「部長敢講跟院長不一樣的話」？　中常委質疑鄭麗君列不分區提名委員

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▲▼鄭麗君出席「後背包的初心-蔡其昌的人生解題法」新書發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲文化部長鄭麗君。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨16日中執會因不分區立委提名委員會名單無法達成共識而流會，23日再開中執會，終於正式通過「第十屆立法委員政黨比例代表」提名委員會名單，預計11月初要完成不分區立委提名。據指出，會中有人對文化部長鄭麗君是否列入委員會名單存異，擔心「部長不敢講跟院長不一樣的話」，民進黨主席卓榮泰則解釋並不是以部長作為考量，主要是考量鄭麗君能夠與文化團體密切接觸。

民進黨23日召開中執會，會中同意成立「第十屆立法委員政黨比例代表」提名委員會，並依提名條例規定，由卓榮泰召集主持。不分區立委提名委員會成員計有八人，除卓榮泰與鄭麗君外，還包括基隆市長林右昌、行政院前副院長林錫耀、總統府秘書長陳菊、總統府資政陳博志、民進黨仲裁會委員陳傳岳及行政院長蘇貞昌。民進黨預計不分區立委提名整體名單於11月初完成，並提請中執會通過。

黨政人士透露，會中有人針對提名委員會名單提出存疑，由於不分區提名委員包括卓榮泰在內有八位，奇數人數恐會造成表決上之困難，不過2016年也是八位，經中執會討論後認為應該不構成問題。另外，因鄭麗君為現任文化部長，且包括蘇貞昌也在名單內，「有人質疑部長不敢講跟院長不一樣的話」。對此，卓榮泰則解釋，並不是以部長作為考量，主要是考量鄭麗君能夠與文化團體密切接觸。

據了解，卓榮泰針對不分區名單也提出三項原則，包括有國會戰力、能貫徹黨的意志以及考量國家整體利益，不分區名單預估十一月初會全部完成，經過一個禮拜的查核工作就會將名單送出去。

黨內人士表示，提名小組名單不是真正的重點，重點還是擺在不分區的人選。這次的中執會也沒有提到上週中職會遭杯葛一事，「大家笑嘻嘻的進去，笑嘻嘻的出來」。

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