▲ 新北協拍驚悚電影《靈語》，中和分局安平派出所懸案追兇。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2013年度優良劇本佳作改編的靈異驚悚電影《靈語》，日前於新北市中和警分局安平派出所拍攝，主要演員楊丞琳、是元介、禾浩辰在警局同場飆戲，展現精湛演技。

新北市協拍中心表示，《靈語》製作團隊經驗豐富，包括從業超過30年，製片作品《老師你會不會回來》的資深電影工作者郭木盛製片、香港資深美術指導霍達華、台北電影獎得主攝影師周以文與新銳導演蘇皇銘組成。

在尋找場景的過程中，經過協拍中心同仁多次與劇組召開會議並前往現場勘景，再根據電影劇情及美術風格建議適合場景，最終劇組選定於坪林廉政研習中心、坪林永賓露營區、中和安平派出所、五股陸光新城等新北市場景拍攝，協拍中心十分期待未來拍攝完成後，電影寫實又帶有驚悚風格的呈現，讓不同的新北市樣貌給觀眾留下深刻印象。

▲ 新北協拍驚悚電影《靈語》劇照。

《靈語》劇組結合「靈異驚悚、犯罪推理、風俗信仰、感人親情」四大元素，不同以往的新穎題材，希望打造台灣驚悚電影新篇章。故事描述單親媽媽美珍（吳可熙飾演），無法面對喪夫的悲慟因而患有社交恐懼症，身為單純國小老師的她，九歲女兒荳荳卻在等她下班時被綁架了，而歹徒要的並不是錢，而是美珍最終極的贖罪及致歉。

蘇皇銘導演有感於現在社會人口稀少且集中，雖然在城市中的相遇機會變多，但人際關係卻相對疏離冷漠，嘗試藉由故事中的綁架事件點綴靈異元素，讓觀眾「犯罪解謎」之餘，思考人與人之間的關係，是否能透過每個人都能「細心」一點，補足現在社會失能的人際網路。

安平派出所做為劇中警局主場景，以寫實風格烘托警察辦案過程中，如何抽絲剝繭追查線索，最終解開謎底的過程，真實的警局場景為整個故事增添了說服力。而楊丞琳在本片中飾演因愛女失蹤而傷心欲絕的母親，在拍攝現場將心碎及對世界絕望的模樣呈現的入木三分，飽滿的情緒讓在場的工作人員、演職員及警員都不禁動容。

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