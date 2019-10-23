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全國唯一專款補助警察健檢　竹市推動挺警三政策

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▲新竹市政府警察局今(23)日舉行108年10月份治安會報。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府警察局今(23)日舉行108年10月份治安會報。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府警察局23日舉行108年10月份治安會報，新竹市長林智堅頒獎表揚5名績優員警及6名攔阻詐騙優良事蹟行員，同時也在會中強調，警察是守護這座城市的英雄，市府會做警察最強而有力的後盾，他於會中宣布將編列專款預算，明年起全面補助超過838位外勤警察免費健康檢查。

「治安是幸福城市的基礎，而警察同仁健康，是城市治安的基礎」，林智堅強調，明年起全面擴大員警健檢補助，包括放寬補助對象、增加補助金額及頻率、及針對外勤員警不分年齡均納入補助對象，市府會做警察同仁最強而有力的後盾，守護這些城市英雄的健康。

林智堅指出，他非常重視警察同仁的健康，上任以來推動「挺警123」，為警察同仁顧健康、添裝備、補人力，今日會中除宣布明年起全面補助外勤警察健康檢查，為警察同仁「顧健康」；他也表示，已與民間合作投入近6000萬，增添超過300輛警用汽機車與防砍袖套，讓同仁有最新裝備守護治安；第三就是逐年補足警察人力，上任來已增加超過百名警力，將逐年補足人力減輕員警負擔。

林智堅表示，新竹市治安工作表現亮眼，根據《遠見雜誌》公布的2019年全國縣市總體競爭力調查，新竹市總體競爭力連兩年蟬聯全臺第二，其中治安評比超越六都、居全國第二，是歷年來最佳成績，他非常欣慰，特別感謝全體警察同仁的辛勞。

警察局長鄧學鑫表示，警察工作繁重且具高風險，從明(109)年起除現行市府每年核配129個名額外，市警局所屬838名外勤員警，不分年齡全數納入補助，受惠人數增加七倍之多，並特別商請國軍新竹地區醫院及新竹國泰綜合醫院，首創量身規劃專屬員警的健檢方案，包含運動心電圖等必檢項目，盼為員警的健康把關。

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