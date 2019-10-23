頂竹圍公園全新啟用　共融遊具身障孩子也能玩

▲身障孩子搭乘轉盤遊具，玩得不亦樂乎。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「進擊的公園」計畫翻轉頂竹圍，共融設施讓孩童、身障、高齡各族群休閒無煩惱！為改善頂竹圍公園設施及鄰近竹蓮生活圈環境，新竹市政府今（23）日宣布頂竹圍改善工程完工啟用，以安全、共融為指標，規劃體健設施區、無障礙轉盤遊具、鳥巢盪鞦韆、碎石坑挖土機，鄰近新竹市兒童日間服務中心的孩子們，也特地前來體驗，由新竹市長林智堅幫忙推動，協助身障孩子搭乘轉盤遊具，玩得不亦樂乎！

林智堅表示，上任後投入超過4.4億推動「進擊的公園」，預計活化22座公園，目前已經完成16座，其中頂竹圍公園自民國98年啟用至今十年，有停車亂象、路面不平、遊具老舊等不友善公設，為改造公園並連結竹蓮寺周邊生活網，市府投入1030萬，設置無障礙人行步道、里民活動廣場，並重新鋪設草皮、修剪樹木，讓陽光自然灑入園區，以「共融遊具」打破傳統公園裡的罐頭式塑膠遊具，讓大小朋友都能一同遊玩和訓練體能。

心路基金會主任楊玉玲表示，兒童日間服務中心鄰近頂竹圍公園，但因為缺乏共融設施，過去數十名身障孩子上戶外體能課時，都要以輪椅或助行器走近半小時到新竹公園大沙坑，如今頂竹圍公園不只有沙坑，還有無障礙旋轉盤，孩子在戶外運動的時間也更充裕，「期待他們能跟一般小朋友共同玩耍」。

新竹市政府城銷處長顏章聖表示，竹蓮市場對面的頂竹圍公園，是許多市民買菜必經之處，但許多隨意停放的機車影響了當地交通，因此市府去年投入頂竹圍公園改造計畫，新增77個機車停車格，讓人行道路權回歸民眾；並設置體健設施，現場也可看到許多長輩在滑步機上運動；最特別的是，新增三大共融式遊具：鳥巢盪鞦韆、無障礙轉盤遊具、碎石坑挖土機，盼讓大人、小孩、長輩、身障者全都能在這裡享受生活。

此外，公園路面使用抿石子和無縫彈性地墊等材料，改善公園路面的高低差，不論是娃娃車抑或輪椅皆能方便移動使用，區內四周更設置各種休憩設施和林蔭區，提供民眾休息使用，盼能提供多功能公共開放空間，重新凝聚鄰里的向心力。