劉家昌見記者超親切　拍照提議「30歲以下蹲前面」下秒自己往前跑

▲劉家昌與到訪的媒體合影。（圖／記者吳增煌攝）

記者吳增煌、韋依蘋、馬叔安／鷹潭—台北連線報導

位在鷹潭市龍虎山下華泉小村，是一座以文化藝術為主題的小村子，這裡的博物館由音樂大師劉家昌所捐贈，《ETtoday新聞雲》記者23日到達村中時，剛好劉家昌本人也在，他熱情地接待媒體喝茶聊天，就連拍照時也不忘幽默，他提議「三十歲以下蹲前面」，然後自己跑到隊伍前方，引得現場眾人哈哈大笑。

▲劉家昌與眾人拍照自動蹲在前排。（圖／記者吳增煌攝）

當天劉家昌穿著輕便的外套和牛仔褲，看起來心情相當好，當他看到來自台灣和大陸的媒體時非常高興，無論個人還是合照，都來者不拒。

▲劉家昌與媒體互動。（圖／記者吳增煌攝）

劉家昌在與媒體互動時，談到整個藝術村的建設進度，他說來這裡十多年了，只有冬天天冷才會去一趟美國，其他時間多在村裡。因為參訪團趕下個行程，未能多停留，劉家昌覺得可惜，仍盛情送上伴手禮。

▲劉家昌在華泉小村幫忙。（圖／記者吳增煌攝）

「文脈傳承一江西古代書院文化行」23日來到華泉小村，這座村子是劉家昌與王永慶之女王瑞華携手打造，王瑞華建設這作村子的初衷是感念王永慶精神，全村佔地250畝，人們可以在這裡與藝術家在工作室裡現場創作，也可以在藝術、音樂、文化和養生課程中進行個性化的創意探索。

▲中華文化精舍。（圖／記者吳增煌攝）

在村子中可以讓遊人們進行慢活瑜珈、武術禪坐、中醫診療和養生食膳等活動，此外，除了美術博物館、工作室、王永慶紀念館和飯店旅館等設施，也能看到紀念王永慶的「中華文化精舍」。

▼劉家昌在華泉小村幫忙。（圖／記者吳增煌攝）