　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

劉家昌見記者超親切　拍照提議「30歲以下蹲前面」下秒自己往前跑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲劉家昌在華泉小村幫忙。（圖／記者吳增煌攝）

▲劉家昌與到訪的媒體合影。（圖／記者吳增煌攝）

記者吳增煌、韋依蘋、馬叔安／鷹潭—台北連線報導

位在鷹潭市龍虎山下華泉小村，是一座以文化藝術為主題的小村子，這裡的博物館由音樂大師劉家昌所捐贈，《ETtoday新聞雲》記者23日到達村中時，剛好劉家昌本人也在，他熱情地接待媒體喝茶聊天，就連拍照時也不忘幽默，他提議「三十歲以下蹲前面」，然後自己跑到隊伍前方，引得現場眾人哈哈大笑。

▲劉家昌在華泉小村幫忙。（圖／記者吳增煌攝）

▲劉家昌與眾人拍照自動蹲在前排。（圖／記者吳增煌攝）

當天劉家昌穿著輕便的外套和牛仔褲，看起來心情相當好，當他看到來自台灣和大陸的媒體時非常高興，無論個人還是合照，都來者不拒。

▲劉家昌在華泉小村幫忙。（圖／記者吳增煌攝）

▲劉家昌與媒體互動。（圖／記者吳增煌攝）

劉家昌在與媒體互動時，談到整個藝術村的建設進度，他說來這裡十多年了，只有冬天天冷才會去一趟美國，其他時間多在村裡。因為參訪團趕下個行程，未能多停留，劉家昌覺得可惜，仍盛情送上伴手禮。

▲劉家昌在華泉小村幫忙。（圖／記者吳增煌攝）

▲劉家昌在華泉小村幫忙。（圖／記者吳增煌攝）

「文脈傳承一江西古代書院文化行」23日來到華泉小村，這座村子是劉家昌與王永慶之女王瑞華携手打造，王瑞華建設這作村子的初衷是感念王永慶精神，全村佔地250畝，人們可以在這裡與藝術家在工作室裡現場創作，也可以在藝術、音樂、文化和養生課程中進行個性化的創意探索。

▲中華文化精舍。（圖／記者吳增煌攝）

▲中華文化精舍。（圖／記者吳增煌攝）

在村子中可以讓遊人們進行慢活瑜珈、武術禪坐、中醫診療和養生食膳等活動，此外，除了美術博物館、工作室、王永慶紀念館和飯店旅館等設施，也能看到紀念王永慶的「中華文化精舍」。

▼劉家昌在華泉小村幫忙。（圖／記者吳增煌攝）

▲劉家昌在華泉小村幫忙。（圖／記者吳增煌攝）

ET快訊
小禎真的切了李進良！　好友揭離婚內幕「早就回不去」
為治牙周病…女子7天拔10顆牙　「滿口血」昏倒家中亡
快訊／港府：台灣無權派人到港押陳同佳「跨境執法完全不能接受」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港保安局：香港已移交109名逃犯「可因人道理由拒移交」

劉家昌見記者超親切　拍照提議「30歲以下蹲前面」下秒自己往前跑

高速扔菸頭！後視鏡一看他秒傻眼...後車廂變「一團火球」

讓公眾看到誠意悔改！　陳同佳出獄90度鞠躬、不戴口罩　

命案證據「陳同佳自行帶去台灣」　港律政司長：政府不會干預

陳同佳事件懶人包！　台灣狠殺女友「箱屍案」觸發香港反送中浪潮

回應美方指責　王毅：中國不像有些國家不把國際協議當回事

華聞快遞／海南今年前三季GDP增速5.5%　房屋銷售降幅超四成

影／噴泉突然啟動！5歲小妹被衝上6公尺高空　重摔落地「多臟器撕裂」

小英喊：台灣處理！檢警赴港拚帶回陳同佳　他109字突破盲腸：即使港警都無法

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

余苑綺直腸癌復發「狂咳失神」　李亞萍爆哭：相信會度過難關

問資安拒讓金管會顧立雄答詢　許毓仁暴怒...怒嗆蘇貞昌「閉嘴」

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

今年首例腸病毒併發重症死亡　高雄1歲男童發病3天離世

《聲林》李艾薇逛夜市挑戰臭豆腐　吳霏上廁所「麥克風忘了關」全都錄！

港保安局：香港已移交109名逃犯「可因人道理由拒移交」

劉家昌見記者超親切　拍照提議「30歲以下蹲前面」下秒自己往前跑

高速扔菸頭！後視鏡一看他秒傻眼...後車廂變「一團火球」

讓公眾看到誠意悔改！　陳同佳出獄90度鞠躬、不戴口罩　

命案證據「陳同佳自行帶去台灣」　港律政司長：政府不會干預

陳同佳事件懶人包！　台灣狠殺女友「箱屍案」觸發香港反送中浪潮

回應美方指責　王毅：中國不像有些國家不把國際協議當回事

華聞快遞／海南今年前三季GDP增速5.5%　房屋銷售降幅超四成

影／噴泉突然啟動！5歲小妹被衝上6公尺高空　重摔落地「多臟器撕裂」

小英喊：台灣處理！檢警赴港拚帶回陳同佳　他109字突破盲腸：即使港警都無法

還在跟朋友一同分攤OTT月費？Netflix擬限制用戶共享帳號

橋仔頭社區棒球隊從8人增加到20人　移師橋頭國中練球

陳同佳來台管制大轉彎！移民署悄悄撤銷簽證註記　將可「自由行」入境台灣

【廣編】「第二屆 昇恆昌珠寶設計大賞」最高獎金10萬元　即日起開始徵件

【廣編】李英愛青春容顏都是因為「它」！韓國頂級保養品牌「Whoo后」正式進駐MOMO購物中心

「雙11」光棍節來了！海關繃緊神經　嚴查人頭與高價低報

【廣編】歐維氏紅寶石巧克力華麗上市　酸甜滋味共賞味蕾之秋

集「食」行善！您捐物資「掌櫃智能櫃」捐10元助弱勢

誠美材明暫停交易　有重大消息待公布

六月「卵巢老化」想生三胎　求醫下春藥：讓李易走不出房門！

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

大陸熱門新聞

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

快訊／港府：台灣無權派人到港押解陳同佳

快訊／港女箱屍案陳同佳獲釋！

3年前「石棺藏屍案」港台移交犯人過程曝光！

港府正式撤回《逃犯條例》！

他幫亡妻圓夢　喪禮、婚禮同天辦

陳同佳來台受審　4檢警秘密抵港　

噴泉突啟動　5歲妹被衝上6公尺高空

按下馬桶沖水　年輕夫婦瞬間臭死

離婚半年！她驚見前夫牽著1歲雙胞胎…臉秒綠

只堅持74秒！詠春大師戰搏擊手被一腳KO

檢警要港助押回陳同佳　港府：刑滿無法續拘

天皇登基會場　林鄭低頭滑手機

他下車買早餐　車門瞬間被削斷

更多熱門

相關新聞

劉家昌嗆韓黑「一群白內障」

劉家昌嗆韓黑「一群白內障」

音樂大師劉家昌在2018九合一大選時，就有發表過支持韓國瑜的言論，如今韓國瑜要代表國民黨角逐2020總統大選，卻引來許多人的罵聲連連，使他25日在臉書上公開批評「韓黑」是「一群白內障」，2020會讓這一群真的草包心服口服，叫韓國瑜一聲「韓總統」。

甄珍畫像大露「事業線」帥兒章立衡吐槽「不知身材這麼好！」

甄珍畫像大露「事業線」帥兒章立衡吐槽「不知身材這麼好！」

向太陳嵐開砲轟劉家昌：那個壞人！　「已經絕交快10年」

向太陳嵐開砲轟劉家昌：那個壞人！　「已經絕交快10年」

劉子千名字改了「連姓氏都換掉」

劉子千名字改了「連姓氏都換掉」

劉家昌批蔣萬安「第2個馬英九」

劉家昌批蔣萬安「第2個馬英九」

關鍵字：

劉家昌

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

產後爆肥40kg被老公嫌！她怒離婚逆轉人生

小禎爆同居「CEO天菜新歡」！逼李進良簽字斷12年婚

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

快訊／小禎認了「簽字離婚」！

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

「鴻海準發言人」美女主播遲到2小時　被郭台銘慘K

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

深夜疊起枕頭山！合法夫妻血淚懺悔：像偷情

路邊驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」影瘋傳

功夫廟貓「折手擠屋簷」曬日光浴

幕後／蔡英文談判本色！忍2天3劇本反擊「陳同佳案」

更多

最夯影音

更多
金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾
寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面