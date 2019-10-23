　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台64工程車煞不住追撞300萬「特斯拉」　網呆：這下大條了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台64貨車追撞特斯拉被民眾目擊拍下。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲特斯拉為閃躲紙箱緊急煞車，後方工程車煞車不及追撞。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市台64快速道路23日下午3時許發生一起車禍，一輛工程車從台北開往八里經過16.5K處時，因未保持安全車距追撞一輛貨車及電動車「特斯拉」，現場不僅有車輛後照鏡掉落，碎片玻璃更掉落滿地，因為在轉彎處一度造成車輛回堵，所幸無人受傷；目擊者指稱「可以改道就不要上去，因為貨車有掉落紙箱」，警方獲報已前往處理中。

據查證，張女（39歲）當時駕駛特斯拉「Model S」，新車價值304萬元，行駛在台64線往蘆洲方向，經過16.5K處時發現車道上有一個紙箱，怕造成意外隨即踩煞車後停止，後方同方向沈男駕駛的貨車（36歲）也及時煞停；沒想到，第三輛由姜姓男子（41歲）駕駛的工程車卻煞車不及，追撞上去推動第二輛貨車連帶撞上特斯拉，造成3輛車子毀損，所幸沒有人受傷，也沒有酒駕情形。

「特斯拉」是美國最大的電動汽車及太陽能板公司，產銷電動汽車、太陽能板及儲能設備，是世界上第一個採用鋰離子電池的電動車公司。特斯拉因其研發的自動輔助駕駛系統受到注目。

但特斯拉來台後也風波不斷，2018年12月才有民眾行經國道3號時疑似因為精神不濟並開啟自動輔助駕駛系統，未減速直接衝撞警用汽車，新竹地檢署認為林姓駕駛未有蛇行、明顯逼車或其他危險行為，也沒酒駕，做出不起訴處分。

▼特斯拉遭撞擊後車尾及保險桿明顯受損凹陷。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲特斯拉為閃躲紙箱緊急煞車，後方貨車剎車不及追撞。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼第三輛工程車追撞後車頭明顯毀損。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲特斯拉為閃躲紙箱緊急煞車，後方貨車剎車不及追撞。（圖／記者陳豐德翻攝）
 

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

2賊偷關渡自然公園百公斤石雕變賣　藝品店老闆全推給亡弟

新莊夫妻口角夫拿菜刀砍殺！　妻滿頭血搭電梯下樓求救

朋友借車遇上擦撞意外…車主花6天找到當事人想理論　竟遭滅火器砸頭

ET快訊
小禎真的切了李進良！　好友揭離婚內幕「早就回不去」
為治牙周病…女子7天拔10顆牙　「滿口血」昏倒家中亡
快訊／港府：台灣無權派人到港押陳同佳「跨境執法完全不能接受」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

她智商僅3歲！姊照顧40年累垮...決定「燒炭一起走」　5手足求情法官判1年

陳同佳來台桃機戒備　航警國境事務隊密集演練押解人犯：務求萬無一失

傳奇網紅參選台北市長　「70萬粉專關閉」小編爆料欠薪求償110萬

又悲劇！苗栗紅外線相機才被偷光　1歲大公石虎遭路殺　

快訊／台南新市國中爆食物中毒！236名師生午餐後「嘔吐、腹瀉」

警察新制服加反光條袖招　挨批醜爆了！警政署滅火：未定案

怨老婆害兒子夭折！悲喊「回台只見到冰冷遺體」...他崩潰求離婚反被打腫臉

「妹妹被領養後再也沒見過」少女問路有內情　台東警助手足重逢

陸船闖馬祖海域盜沙　百噸海巡艇以小博大扣2500噸抽砂船

快訊／台64工程車煞不住追撞300萬「特斯拉」　網呆：這下大條了

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

余苑綺直腸癌復發「狂咳失神」　李亞萍爆哭：相信會度過難關

問資安拒讓金管會顧立雄答詢　許毓仁暴怒...怒嗆蘇貞昌「閉嘴」

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

今年首例腸病毒併發重症死亡　高雄1歲男童發病3天離世

《聲林》李艾薇逛夜市挑戰臭豆腐　吳霏上廁所「麥克風忘了關」全都錄！

她智商僅3歲！姊照顧40年累垮...決定「燒炭一起走」　5手足求情法官判1年

陳同佳來台桃機戒備　航警國境事務隊密集演練押解人犯：務求萬無一失

傳奇網紅參選台北市長　「70萬粉專關閉」小編爆料欠薪求償110萬

又悲劇！苗栗紅外線相機才被偷光　1歲大公石虎遭路殺　

快訊／台南新市國中爆食物中毒！236名師生午餐後「嘔吐、腹瀉」

警察新制服加反光條袖招　挨批醜爆了！警政署滅火：未定案

怨老婆害兒子夭折！悲喊「回台只見到冰冷遺體」...他崩潰求離婚反被打腫臉

「妹妹被領養後再也沒見過」少女問路有內情　台東警助手足重逢

陸船闖馬祖海域盜沙　百噸海巡艇以小博大扣2500噸抽砂船

快訊／台64工程車煞不住追撞300萬「特斯拉」　網呆：這下大條了

新壽培育「π型人才」　派員赴新加坡交流打造新視野

她智商僅3歲！姊照顧40年累垮...決定「燒炭一起走」　5手足求情法官判1年

還在跟朋友一同分攤OTT月費？Netflix擬限制用戶共享帳號

橋仔頭社區棒球隊從8人增加到20人　移師橋頭國中練球

陳同佳來台管制大轉彎！移民署悄悄撤銷簽證註記　將可「自由行」入境台灣

【廣編】「第二屆 昇恆昌珠寶設計大賞」最高獎金10萬元　即日起開始徵件

【廣編】李英愛青春容顏都是因為「它」！韓國頂級保養品牌「Whoo后」正式進駐MOMO購物中心

「雙11」光棍節來了！海關繃緊神經　嚴查人頭與高價低報

【廣編】歐維氏紅寶石巧克力華麗上市　酸甜滋味共賞味蕾之秋

集「食」行善！您捐物資「掌櫃智能櫃」捐10元助弱勢

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

社會熱門新聞

快訊／母客廳收東西　4歲兒臥室跑跳墜11樓不治

特斯拉被撞　男酸：爛車容易被撞

白狼染紅全台30宮廟　恐淪中資洗錢據點

即／富少「炸隧道」釀2死一審判2年4月！

台中電玩大亨「遭撕票留百億」　正宮設局戰小三

即／永春捷運站外「巨大聲響」　駕駛自撞車頭全毀

即／大條了！台64工程車追撞300萬「特斯拉」

即／國防部上校深夜發酒瘋！松山機場捷運站咆哮遭逮

常跳電把補累嘎換大就好？　師傅：您家可能電線走火

免稅店試戴精品 婦人未歸還25萬手環

foodpanda女外送員遭三寶擊落　同事護航遭誤解

睡前iPhone 6S放床頭充電！他3hrs後驚見「融化炸開」

死囚蓄髮有洋蔥　矯正署破天荒獲准

夫妻口角夫拿菜刀砍殺！妻滿頭血下樓求救

更多熱門

相關新聞

特斯拉自駕撞警車　檢：無危險駕駛

特斯拉自駕撞警車　檢：無危險駕駛

林姓男子2018年12月晚間駕駛特斯拉電動車，以自駕系統行駛國道三號北向99.6公里處，疑似精神不濟，未注意前方正處理交通事故執勤員警所設的警戒管制區，未減速直接衝撞，導致2台警車發生連環追撞車禍，新竹地檢署偵查終結，認為林男雖違反交通規則，但無危險駕駛，予以不起訴處分。

特斯拉「智能召喚」出包！

特斯拉「智能召喚」出包！

台中哥叫Uber　來了特斯拉Model X

台中哥叫Uber　來了特斯拉Model X

先探／特斯拉的心痛？

先探／特斯拉的心痛？

特斯拉2,000台新車未來恐召回

特斯拉2,000台新車未來恐召回

關鍵字：

台64特斯拉

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

產後爆肥40kg被老公嫌！她怒離婚逆轉人生

小禎爆同居「CEO天菜新歡」！逼李進良簽字斷12年婚

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

快訊／小禎認了「簽字離婚」！

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

「鴻海準發言人」美女主播遲到2小時　被郭台銘慘K

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

深夜疊起枕頭山！合法夫妻血淚懺悔：像偷情

路邊驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」影瘋傳

功夫廟貓「折手擠屋簷」曬日光浴

幕後／蔡英文談判本色！忍2天3劇本反擊「陳同佳案」

更多

最夯影音

更多
金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾
寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面