快訊／台64工程車煞不住追撞300萬「特斯拉」　網呆：這下大條了

▲特斯拉為閃躲紙箱緊急煞車，後方工程車煞車不及追撞。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市台64快速道路23日下午3時許發生一起車禍，一輛工程車從台北開往八里經過16.5K處時，因未保持安全車距追撞一輛貨車及電動車「特斯拉」，現場不僅有車輛後照鏡掉落，碎片玻璃更掉落滿地，因為在轉彎處一度造成車輛回堵，所幸無人受傷；目擊者指稱「可以改道就不要上去，因為貨車有掉落紙箱」，警方獲報已前往處理中。

據查證，張女（39歲）當時駕駛特斯拉「Model S」，新車價值304萬元，行駛在台64線往蘆洲方向，經過16.5K處時發現車道上有一個紙箱，怕造成意外隨即踩煞車後停止，後方同方向沈男駕駛的貨車（36歲）也及時煞停；沒想到，第三輛由姜姓男子（41歲）駕駛的工程車卻煞車不及，追撞上去推動第二輛貨車連帶撞上特斯拉，造成3輛車子毀損，所幸沒有人受傷，也沒有酒駕情形。

「特斯拉」是美國最大的電動汽車及太陽能板公司，產銷電動汽車、太陽能板及儲能設備，是世界上第一個採用鋰離子電池的電動車公司。特斯拉因其研發的自動輔助駕駛系統受到注目。

但特斯拉來台後也風波不斷，2018年12月才有民眾行經國道3號時疑似因為精神不濟並開啟自動輔助駕駛系統，未減速直接衝撞警用汽車，新竹地檢署認為林姓駕駛未有蛇行、明顯逼車或其他危險行為，也沒酒駕，做出不起訴處分。

▼特斯拉遭撞擊後車尾及保險桿明顯受損凹陷。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼第三輛工程車追撞後車頭明顯毀損。（圖／記者陳豐德翻攝）







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