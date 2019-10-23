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高鐵東延宜蘭規劃出爐　立委參選人陳歐珀與呂國華隔空互批

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▲陳歐珀陣營質問對手呂國華為了北宜直鐵和高鐵延伸到宜蘭做了什麼？。（圖／記者游芳男翻攝）

▲陳歐珀陣營質問對手呂國華為了北宜直鐵和高鐵延伸到宜蘭做了什麼？（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

交通部「南港→宜蘭只要13分」50公里路段經費955億的高鐵東延規劃出爐，此案竟在宜蘭引發戰火，國、民兩黨宜蘭立委參選人呂國華、陳歐珀互批，陳陣營召開記者會問呂為了北宜直鐵和高鐵延伸到宜蘭做了什麼？呂回說這讓他嚇了一跳，說「高鐵要規劃到外太空都可以」是陳，且這問題應是選民和他要問陳才對，畢竟陳當了快8年的立委，而且還是交通委員会委員。

高鐵延伸宜蘭案，尋求連任的立委陳歐珀指出，他3年前就在爭取，交通部願意做，他當然樂觀其成。至於有關「高鐵要規劃到外太空都可以」之說，陳回應說，不懂不要亂講話，2019年初他當時的發言，是因為高鐵延伸宜蘭八字還沒一撇，他深怕如果交通部喊高鐵延伸宜蘭只是空想，影響北宜直鐵進行，讓建設兩頭空。

陳歐珀陣營23日也召開記者會，質問呂為了北宜直鐵和高鐵延伸到宜蘭做了什麼？呂回應說，北宜直鐵在陳水扁總統任內環評沒過，胎死腹中。後來馬英九總統上任，宜縣府強烈向中央反應和爭取，才重提環評，過了不久，他就卸任了。

▲▼宜蘭翁切「鐵管」慘死，呂國華要求政府速清查並國賠無辜老翁。（圖／記者游芳男攝）

▲國民黨宜蘭立委參選人呂國華批「高鐵要規劃到外太空都可以」是陳歐珀說的。（圖／記者游芳男攝）

呂反問說，陳擔任近8年又為了北宜直鐵做了什麼？縣長林姿妙爭取高鐵延伸到宜蘭時，陳的態度是不支持，還嗤之以鼻，不然陳怎麼會說「交通要務實以對 ，否則淪為口號，要規劃到外太空都可以，太遙遠了」，怎麼馬上又變成陳的政績？見風轉舵之快，令人嘆為觀止，也極其荒謬。

呂國華強調，選舉將近，中央政府為了選舉拼命開支票，只要他能得到鄉親的支持，進入立法院，就絕對不容許變成空頭支票。

陳歐珀陣營是質問呂自縣長卸任後已離開宜蘭政壇已逾10年，過去從不曾關心或幫助宜蘭的公眾事務，現在要出來選，看到黑影就開槍，空嘴嚼舌，「批評的人卡緊，做代誌的人卡慢」，說的永遠比做得快，可是空嘴嚼舌，對於宜蘭的地方建設不會有任何的幫助。

眾所周知，北宜直鐵及鐵路高架長期以來是宜蘭縣民的願望，陳歐珀在立院每個會期都會針對相關議題進行質詢，立院公報等相關公開資料都有記載，宜蘭的社會各界也都努力爭取，更一同組織由縣內各界人士組成的「東部快鐵促進會」，表達地方的心聲，這些努力，完全看不到呂的參與，現在跳出來批評，不知在批評甚麼？

國民黨執政時期，宜蘭縣各項重大公共建設，特別是鐵路高架化，在財務可行性評估時，在全台排比上宜蘭都是敬陪末座，排序就是在後幾名，這是為何爭取多年未見明確成果的最主要原因。

好不容易民進黨執政，總統蔡英文重視宜蘭建設，交通部長林佳龍就任以來，改弦易張，以均衡國土發展縮小城鄉差距為政策思維核心，終於形成內部政策共識，所以才有高鐵延伸屏東的決策。

同時，陳歐珀更是把握住這個機會，近幾個月來密集與交通部、鐵道局討論研商，力促現在的政策共識下，早日推動高鐵延伸宜蘭。

陳歐珀陣營強調，宜蘭家園是大家的，關心地方發展要長期關心，無怨無悔，而重大建設的完成也需要長期耕耘、努力、付出，才有可能開花結果，不是喊一喊，建設就會從天上掉下來，宜蘭鄉親「認乎清，看乎明」，擦亮眼睛，看清楚誰才是真正在做事的人。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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