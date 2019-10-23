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用AI演算模仿運鏡、取景角度　公總西濱快影片重現齊柏林影像溫度

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記者賴文萱／台北報導

已故知名導演齊柏林過去拍攝《看見台灣》紀錄片，讓更多人可以從空中鳥瞰台灣之美。為了延續他有溫度的影像創作，公路總局與「台灣人工智慧實驗室」（Taiwan AI Labs）及「財團法人看見‧齊柏林基金會」合作，透過空拍機360度拍攝台61線中部路段，再用AI人工智慧演算出模仿齊導風格的運鏡與取景角度，合作製作出「海路漫行」影片，盼由影片讓人感受到西濱之美。

▲▼公路總局「海路漫行」發表會。（圖／記者賴文萱攝）

▲公路總局發表「海路漫行」影片，首次將齊柏林導演過去拍攝的作品結合AI人工智慧影像，表達出對土地有溫度的人文關懷。（圖／記者賴文萱攝）

請繼續往下閱讀...

看見齊柏林基金會執行長萬冠麗說，「海路漫行」這支影片是公路總局發想的巧思，將齊導過去空拍西濱路段的影響，巧妙的與A1人工智慧處理後的影像結合，學習齊導過去觀者的角度與溫度，重現出他對土地的人文關懷。

交通部長林佳龍指出，在他就任交通部長後，重新定位交通部是人本交通「與民同行，連結共好」，因為交通部造橋鋪路，除了打造有形馬路外，也營造出無形網路，充分連結人與人之間的關係，在這樣的理念下，他認為應該要找一條路，讓大家好好重新認識。

▲▼公路總局「海路漫行」發表會。（圖／記者賴文萱攝）

▲林佳龍說，西濱快之前被稱是「窮人的高速公路」，但其實應該是「CP值最高的幸福公路」。（圖／記者賴文萱攝

林佳龍說，因為今年底台61線西濱快速道路主要路段將全線通車，透過這支影片就是要把公路建立出品牌，以前大家都叫做西濱快是「窮人的高速公路」，但其實應該是「CP值最高的幸福公路」，因為從南到北308公里，經過10縣市、35鄉鎮市都不用付費。他說，這是一條最美麗、最豐富、最多元，也最有幸福感的公路，過去台灣重要的發展就是從濱海地區開始，有著深厚的人文歷史與景觀，發展完善後，未來可以帶動濱海地區的觀光人潮及工作機會。

▲▼公路總局「海路漫行」發表會。（圖／記者賴文萱攝）

▲杜奕瑾說，這次主要利用空拍機拍攝出360度無死角的影片，透過AI分析齊柏林過去的取景及運鏡後，再調整讓兩者影像巧妙結合。（圖／記者賴文萱攝）

台灣人工智慧工作室創辦人杜奕瑾表示，這次透過AI人工智慧演算出影像視角，除了是台灣的第一次，也是全世界第一次，這次作品主要是先用空拍機拍攝出360度全景無死角的大數據影片，再拿齊柏林過去拍攝的影片去分析他的取景及運鏡模式，並透過AI演算去學習。

▲▼台灣人工智慧實驗室空拍台61線技術，透過AI達到穩定3D影像晴天置換。（圖／台灣人工智慧實驗室提供）

▲▼台灣人工智慧實驗室空拍台61線技術，透過AI達到穩定3D影像晴天置換。（圖／台灣人工智慧實驗室提供）

▲▼台灣人工智慧實驗室空拍台61線技術，透過AI達到穩定3D影像晴天置換。（圖／台灣人工智慧實驗室提供）

他說，第一次看到演算法算出來的影像跟齊柏林生前的片段緊密結合在一起時，能這樣緊密、沒有任何銜接很順暢的看完，讓他非常感動。未來也盼與公路總局繼續合作智慧交通，可利用大數據訓練出想要觀測的人工智慧模組，例如演算出什麼角度可協助巡查路燈、橋梁等維護。

▲▼公路總局「海路漫行」發表會。（圖／記者賴文萱攝）

▲屈繼堯回憶製作影片過程，他說，他很用心經營這部影片，不希望辜負老朋友的期待跟期許。（圖／記者賴文萱攝）

導演屈繼堯則指出，人工智慧是未來的趨勢，特別用無人機拍攝，有他便利的方法，但無人機拍攝跟真人拍攝還是有一段不小的距離，他在剪接影片時，還是有感受到箇中差異，人工智慧未來發展非常迅速，有天也許可以趕上真人拍的程度，但還有一段路要學習。

▲▼西濱快速公路。（圖／翻攝自公路總局海路漫行影片）

▲「海路漫行」以空拍記錄台61線白沙屯至南通灣路段、大甲至大安路段、員林大排至王功路段，讓民眾從不同視角看見西濱之美。（圖／翻攝自公路總局海路漫行影片）

屈繼堯過去跟齊柏林是舊識，在回憶這段影片的製作過程時，他一度哽咽說，他跟齊導認識很久，沒想到會用這樣的方式跟他再次相遇，這是一個很美妙奇妙的場景，所以看影片時感觸很多，他也很用心經營這部影片，不希望辜負老朋友的期待跟期許，這應該算是回報這段友情的一種方式。

公路總局表示，齊柏林對台灣土地的關懷，是值得公路門效法的，因此這次邁出第一步，以空拍記錄台61線白沙屯至南通灣路段、大甲至大安路段、員林大排至王功路段（中部路段37公里），以及周邊如高美濕地、梧棲漁港、大甲鎮瀾宮等特色景點共計14處，讓民眾可以從不同的視野角度看見西濱公路之美。

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