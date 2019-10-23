▲ 新北樹林紅麴文化節，27日興仁花園夜市登場。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市樹林紅麴文化節活動自2007年舉辦以來已邁入第13屆，22日邀請獲獎無數的在地學子樹人家商觀光科花式調酒冠軍，帶來以紅麴為基底及新鮮水果搭配出「紅露酒」特調飲品，呼應樹林早期「紅露酒故鄉」的美名。可愛的吉祥物紅麴寶寶也與貴賓們一同介紹活動流程，宣布紅麴文化節正式開跑。

新北市政府表示，紅麴文化節將於27日下午1時至下午5時，首次在樹林興仁花園夜市（樹林區保安街二段70號）舉行，夜市所有攤商也配合活動提早營業，共同打造紅麴文化節嘉年華盛會。現場有音樂演出、舞蹈表演、紅麴商品展售、兒童遊樂園，非常適合全家人及朋友一起來。

▲ 記者會現場，樹人家商觀光科帶來花式調酒演出，為現場貴賓調製紅露酒飲品。

為慶祝第13屆紅麴文化節，活動當天特別邀請樹林銀髮俱樂部中的料理達人圳民里里長王墘現炸紅糟肉，山佳社區發展協會理事長簡玉春，示範製作紅麴玫瑰花餅乾；由市政顧問邱桂梅帶來八層高的紅麴發糕塔與現場所有貴賓民眾一同為紅麴文化節慶生。

樹林區公所表示，民眾可到服務台索取活動簡章，只要參與紅麴闖關集章，完成集滿3個章就可以參加摸彩券活動及獲得綿羊皂組，限量1000組，活動壓軸還有摸彩好禮大方送，獎品有連網電視、富士即可拍米奇禮盒限定版、無線藍芽音響、小米手環及行動電源等好禮通通要讓你帶回家，熱鬧精彩的活動都在27日樹林興仁花園夜市，歡迎大家一起共襄盛舉！

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