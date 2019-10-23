陸船闖馬祖海域盜沙　百噸海巡艇以小博大扣2500噸抽砂船

記者張君豪／馬祖報導

繼2019年馬祖海巡隊曾查獲2艘抽砂船非法越界竊取海砂，經連江地方檢察署判決沒收拍賣，為國庫賺進8,480萬新台幣，並展現台方嚴格執法決心！馬祖海巡隊於23日再次威力、於莒光海域再度查獲大陸超大型抽砂船涉嫌盜採我國海域內海底砂石，當場扣押船舶並逮捕船上7人。

▲大陸籍龍興號抽砂船越界盜砂，遭馬祖海巡隊兩艇以小博大圍捕扣船。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大陸籍龍興號抽砂船越界盜砂，遭扣船後因過重海巡人員指示船員操作吐沙回填。（圖／記者張君豪翻攝）

馬祖海巡隊指出，近日海象平穩，海巡人員研判對岸應有抽砂船出沒莒光海域，今日編排PP-10037、PP-3538雙艇務拂曉出擊，清晨5時於莒光限制水域發現可疑目標，兩海巡艇在莒光東莒林坳嶼外2.2浬限制水域內發現大陸籍「龍興1399號」抽砂船。

海巡人員經定位，研判該船未經許可進入我方海域，兩艘排水總量僅200噸的海巡艇以小博大，強行逼近並強登總排水量重達2500噸級的「龍」船蒐證取締。馬祖海巡隊員成功以小博大，靠者雙艇包圍戰術成功登船逮捕違法盜採砂石的陸籍抽砂船歸案。

陸籍抽砂船實在太貪心，船上盜抽海砂居然重達1,000多噸，海巡人員擔心馬祖福澳商港水深不足，抽砂船有擱淺危機，海巡人員先引導龍傳將部分海砂回填馬港海域後才執行扣船展開調查。

海巡人員登船後，實施全船搜索所幸並未發現大陸豬肉製品，稍晚將該抽砂船及船長、工作人員押解返回南竿福澳港偵辦，該船將依涉嫌刑法加重竊盜罪等罪嫌移送連江地檢署偵辦。

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