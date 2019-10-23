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不認失言！柯文哲：想不懂怎麼選自焚　這不是很好的自殺方式

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▲▼柯文哲主持北市府公安督導會報。（圖／記者楊亞璇攝）

▲柯文哲主持北市府公安督導會報。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲日前脫口「拜託你去河濱公園自焚，好不好？你不要在公寓裏面自焚好不好？搞得大家烏煙瘴氣」，還說「自殺就算了，拜託你吃安眠藥，不要用自焚的」，引發軒然大波。柯文哲23日再度談及「自焚說」，認為自己只是講實話，他質疑，「怎麼會選自焚我想不懂」，應該去查自焚怎麼變流行。

柯文哲23日下午主持北市府公安督導會報。根據社會局報告，台北市107年以前，累計的自焚致死火災案高達31件，108年2月間則有3件，7月又有1件，今年累計已達4件。

談起「自焚說」，柯文哲直言「我只是講實話，每個人都說我失言」。他表示，「自殺怎麼會選自焚，奇怪，怎麼會選自焚我想不懂，為什麼會變流行」，自己是知道以前西藏喇嘛會用自焚的方式自殺，死100多人，給中共帶來很大的困擾，但是這不是一個很好的自殺方式，怎麼會選這個呢。

柯文哲說，他看過數據，北部自殺大部分都是選擇跳樓，以前從來都沒有選擇以自焚方式自殺的，這到底是從哪裡學來的，這不是一個很好的自殺的方式，社會安全網應該去查這個怎麼變流行，這個蠻奇怪的。

柯文哲強調，「沒有統計就沒有統治」，自焚對公共安全造成威脅，自己都是講實話，卻變成失言，特別是這幾年的案例，社會局應該去把案子調出來，查查看是什麼理由。

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