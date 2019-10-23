又悲劇！苗栗紅外線相機才被偷光　1歲大公石虎遭路殺　

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣石虎路殺再添一樁！苗栗縣政府22日晚間接獲通報，140縣道再度發生石虎路殺事件，這是2019年第20起、21死，也是140縣道今年第7起；從10月中開始，苗栗縣38台監測野生動物的紅外線自動相機才頻頻遭竊，現在又發生這樣的事情，無疑是讓石虎保育工作雪上加霜。

▲140縣道22日晚間再度發生路殺事件，這是2019年開始苗栗第20起、21死，也是140縣道的第7起。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣政府農業處自然保育科長張葦表示，22日晚間10時許，接獲民眾通報指出，苗140縣道28.5公里卓蘭路段往三義方向，發現一隻死亡石虎，而這已經是此路段發生的第7起事件，而苗栗縣政府將於該路段設立警示牌，用來提醒開車行經140線道的用路人注意動物的出沒。

▲▼監測石虎活動的相機才剛被偷光，又有路殺的憾事發生。（圖／記者黃孟珍翻攝）

張葦也說，這次發現死亡的是一隻公石虎，1歲大左右，體重2.2公斤亞成體，苗縣府趕緊派遣相關人員到場察看，發現死亡石虎頭、胸有遭撞擊痕跡，路面有也血跡，研判又是遭車輛撞擊而亡，之後也會送往特生中心作研究。由於140縣道發生石虎路殺事件較多，目前縣府與林務局規劃在140縣道設置區間測速，以及避免石虎遭獵犬侵襲棲地，導致石虎受驚嚇跑到路面被路殺。

苗栗縣政府農業處更無奈表示，近日才發生架設的38台紅外線照相機全部被偷走的事件，警方才擴大範圍清查中，沒想到都還沒逮到偷相機的嫌犯，現在又發生石虎路殺的憾事，對石虎保育團體來說真的是一波未平一波又起；而苗栗縣議會多名議員也到失竊地點之一苗29線路段進行會勘，除譴責竊嫌惡劣行徑之外，並懷疑是特定人士所為，更呼籲竊賊能主動歸還，讓石虎保育工作可以繼續延續下去。

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