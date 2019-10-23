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百年老屋活化再利用　瑞芳里長柯瑞和打造圖書交誼室

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▲ 百年老屋活化再利用 瑞芳里長柯瑞和打造圖書交誼室。（圖／新北市民政局提供）

▲ 百年老屋活化再利用，瑞芳里長柯瑞和打造圖書交誼室。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

百年老屋飄書香咖啡香！位於新北市瑞芳火車後站小巷中，最近半年才啟用的圖書室，原本為中低收入戶住宅，屋主因病離去後，房屋雜亂不堪。龍安里長柯瑞和有感里內老人家無處休閒、孩童閱讀空間有限，他自掏腰包買下老屋，兄妺們集資裝潢，和志工們花費半年整頓，藉由挑高及階梯設計，融入在地特色風格元素，打造充滿當地情感的「旭初圖書室」，讓長者走出戶外、孩童愛上閱讀。

龍安里長柯瑞和從小在瑞芳長大，兒時家裡是小兒科診所，常在父親診所幫忙的他，也常跟隨父親免費義診，救助無數的弱勢患者，父親對公益助人的熱血精神，也種下他日後樂於助人的種子。為感念父親，他買下百年老屋，以父親名字成立「旭初圖書室」，提供里民交流生活、學生閱讀的空間，近期也免費舉辦社區課程，讓社區空間活化，延續父親助人的「家業」。

▲ 百年老屋活化再利用 瑞芳里長柯瑞和打造圖書交誼室。（圖／新北市民政局提供）

▲ 瑞芳里長柯瑞和為感念父親，他買下百年老屋，以父親名字成立「旭初圖書室」。

柯瑞和說，20坪的「旭初圖書室」採挑高、樓中樓設計，外觀利用復古的紅磚房裝飾，1樓的交誼廳除了是手作DIY等各種課程的教學地，也是喝咖啡聊天的休憩地，左側牆面由一張張老照片組成，述說著當地的歷史故事，呈現在地的懷舊風味。順著木造樓梯走上2樓，地面是舖設觸感溫潤的實木地板，在這充滿日式風味的藏書閣中有近400冊圖書，彙集繪本、兒童讀物、勵志圖書等刊物，吸引不少學童下課後窩在專屬的小天地。

民政局長柯慶忠表示，柯瑞和連任2屆里長，兼任瑞芳老街文化觀光推展協會總幹事，長期推動慈善公益不遺餘力。他任內辦理老人共餐，推動各種友善長輩政策，成立環保志工，積極改造里內髒亂點，打造優質友善的社區環境，里政服務深受里民肯定。

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