　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國卡車貨運箱驚見「39具屍體」　25歲嫌犯遭逮…警：車來自保加利亞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼英國。（圖／翻攝自推特／@KTHopkins）

▲警方在現場進行調查。（圖／翻攝自推特／@KTHopkins）

記者張方瑀／綜合報導

英國艾塞克斯郡（Essex）在當地時間23日凌晨1點40分左右，從一輛卡車的貨運箱中發現39具屍體，警方獲報後趕到現場發現，死者包含38名成人和1名青少年。根據警方表示，這輛卡車來自東歐保加利亞，現在正全力調查死者身分，目前已經逮捕25歲的北愛爾蘭嫌疑犯。

▲▼Waterglade工業園區。（圖／翻攝自Google map）

▲發現卡車的Waterglade工業園區。（圖／翻攝自Google map）

綜合外媒報導，艾塞克斯郡Waterglade工業園區內的卡車車廂，被發現裝有39具遺體。警方表示，這輛卡車來自保加利亞，在19日從霍利希德（Holyhead）港口進入英國，目前已經依涉嫌謀殺，逮捕了來自北愛爾蘭的25歲嫌疑犯。艾塞克斯郡警察局長馬里納（Andrew Mariner）表示，現在正全力調查死者身分，並與相關局處合作，希望能盡快查明真相。

英國首相強生隨後在推特發文表示哀悼，並要求內政部全力協助艾塞克斯郡警方進行調查，「我對這件悲劇感到非常震驚，我將會和這些失去生命的人，以及他們的家人同在。」

ET快訊
快訊／台64線貨車追撞「特斯拉」！碎片滿地車輛回堵
卡車貨運箱打開驚見「39具屍體」　英警逮捕25歲嫌犯
iPhone 12三項新設計曝光　爆料達人：充電口要拔掉
陳同佳來台管制大轉彎！移民署悄悄撤銷簽證註記　可自由行入境
張書豪爆「大動作認愛」歐陽妮妮！私下對話公開：愛上了姊姊
快訊／港府：台灣無權派人到港押陳同佳「跨境執法完全不能接受」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

3歲娃玩耍失蹤…警挖12噸垃圾尋獲遺體　小倆口「糖果誘童」涉嫌重大

大撞日皇專屬色！烏克蘭第一夫人祝賀「零衣Q」　外界罵翻：想拉關係

清潔隊遭裁員！紐約地鐵車廂噁爆　堆積如山垃圾+保險套＋糞便...

紐西蘭天空城連燒17小時　2021年亞太經合會移地舉行

南韓爆首起電子煙肺病通報病例！　衛福部態度轉硬：強烈建議停用

54歲女「伴男友腐爛屍」逾1周！　房內點滿「香氛蠟燭」掩噁臭味

找到男友第2支手機　21歲女友驚見「年幼孩子照片」作嘔後輕生

英國卡車貨運箱驚見「39具屍體」　25歲嫌犯遭逮…警：車來自保加利亞

與美國大不同？英國研究：電子煙幫助130萬人戒菸　原來最大差異是「含量」

酒後口角吵不贏！生日宴會狂喝6hrs變調　惱羞男奔回家拿槍射死4旬友

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

余苑綺直腸癌復發「狂咳失神」　李亞萍爆哭：相信會度過難關

問資安拒讓金管會顧立雄答詢　許毓仁暴怒...怒嗆蘇貞昌「閉嘴」

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

今年首例腸病毒併發重症死亡　高雄1歲男童發病3天離世

《聲林》李艾薇逛夜市挑戰臭豆腐　吳霏上廁所「麥克風忘了關」全都錄！

3歲娃玩耍失蹤…警挖12噸垃圾尋獲遺體　小倆口「糖果誘童」涉嫌重大

大撞日皇專屬色！烏克蘭第一夫人祝賀「零衣Q」　外界罵翻：想拉關係

清潔隊遭裁員！紐約地鐵車廂噁爆　堆積如山垃圾+保險套＋糞便...

紐西蘭天空城連燒17小時　2021年亞太經合會移地舉行

南韓爆首起電子煙肺病通報病例！　衛福部態度轉硬：強烈建議停用

54歲女「伴男友腐爛屍」逾1周！　房內點滿「香氛蠟燭」掩噁臭味

找到男友第2支手機　21歲女友驚見「年幼孩子照片」作嘔後輕生

英國卡車貨運箱驚見「39具屍體」　25歲嫌犯遭逮…警：車來自保加利亞

與美國大不同？英國研究：電子煙幫助130萬人戒菸　原來最大差異是「含量」

酒後口角吵不贏！生日宴會狂喝6hrs變調　惱羞男奔回家拿槍射死4旬友

3歲娃玩耍失蹤…警挖12噸垃圾尋獲遺體　小倆口「糖果誘童」涉嫌重大

大撞日皇專屬色！烏克蘭第一夫人祝賀「零衣Q」　外界罵翻：想拉關係

「部長敢講跟院長不一樣的話」？　中常委質疑鄭麗君列不分區提名委員

全國唯一專款補助警察健檢　竹市推動挺警三政策

12強／34歲最年長投手岸孝之　稻葉監督期許帶領後輩

頂竹圍公園全新啟用　共融遊具身障孩子也能玩

台東縣府辦幸福感恩餐會　失親孩童重溫家庭夢

台灣寬頻通訊TBC推出1Gbps光纖上網服務

清潔隊遭裁員！紐約地鐵車廂噁爆　堆積如山垃圾+保險套＋糞便...

紐西蘭天空城連燒17小時　2021年亞太經合會移地舉行

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

國際熱門新聞

產後爆肥40kg被老公嫌！她怒離婚逆轉人生

他目睹「妹妹懸掛樹上斷氣」　1年後走不出跟著輕生

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

35歲華裔畫家自殺　藝術界哀悼

游泳遭鯊魚襲　女左胸雙手被扯下

女7天拔10顆牙　「滿口血」昏倒家中亡

愛貓被殺！她用鐵鎚打爆室友腦袋

國王不愛了　貴妃入冷宮命運成謎

男被炒魷魚不喪志　8年後翻身變富豪

木匠爬進單親媽公寓把吉娃娃往外丟

金融時報：中國考慮撤換林鄭月娥

情侶抓寶遇搶劫ing　女友遭爆頭亡

加拿大華裔男子成「亞洲新毒王」　年撈千億全球通緝中！

她算塔羅牌測劈腿　「連翻2張皇后」男友爆氣動粗

更多熱門

相關新聞

男友暴斃　她伴屍、點香氛蠟燭掩臭味

男友暴斃　她伴屍、點香氛蠟燭掩臭味

英國北愛爾蘭發生一起悲慘案件，54歲的歐文（Angela Irwin）發現男友麥克馬斯特（Robin McMaster）在床上暴斃，卻沒有做出任何處理，把屍體留在床上至少9天導致「嚴重腐爛」，甚至點燃香氛蠟燭，試圖掩飾惡臭味。她被控做出虛假陳述、阻止安葬，今天（22日）入獄。

英研究：電子煙幫助130萬人戒菸

英研究：電子煙幫助130萬人戒菸

二戰傳奇銀翼噴火式戰機首來台

二戰傳奇銀翼噴火式戰機首來台

她被熱顯像儀拍到左胸紅斑　竟罹乳癌

她被熱顯像儀拍到左胸紅斑　竟罹乳癌

海中遺失婚戒　小魚幫忙神奇找回

海中遺失婚戒　小魚幫忙神奇找回

關鍵字：

英國卡車屍體保加利亞

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

產後爆肥40kg被老公嫌！她怒離婚逆轉人生

小禎爆同居「CEO天菜新歡」！逼李進良簽字斷12年婚

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

快訊／小禎認了「簽字離婚」！

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

「鴻海準發言人」美女主播遲到2小時　被郭台銘慘K

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

深夜疊起枕頭山！合法夫妻血淚懺悔：像偷情

路邊驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」影瘋傳

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

功夫廟貓「折手擠屋簷」曬日光浴

幕後／蔡英文談判本色！忍2天3劇本反擊「陳同佳案」

更多

最夯影音

更多
金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾
寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面