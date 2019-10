英國卡車貨運箱驚見「39具屍體」　25歲嫌犯遭逮…警：車來自保加利亞

▲警方在現場進行調查。(圖/翻攝自推特/@KTHopkins)



記者張方瑀/綜合報導

英國艾塞克斯郡(Essex)在當地時間23日凌晨1點40分左右,從一輛卡車的貨運箱中發現39具屍體,警方獲報後趕到現場發現,死者包含38名成人和1名青少年。根據警方表示,這輛卡車來自東歐保加利亞,現在正全力調查死者身分,目前已經逮捕25歲的北愛爾蘭嫌疑犯。

▲發現卡車的Waterglade工業園區。(圖/翻攝自Google map)



綜合外媒報導,艾塞克斯郡Waterglade工業園區內的卡車車廂,被發現裝有39具遺體。警方表示,這輛卡車來自保加利亞,在19日從霍利希德(Holyhead)港口進入英國,目前已經依涉嫌謀殺,逮捕了來自北愛爾蘭的25歲嫌疑犯。艾塞克斯郡警察局長馬里納(Andrew Mariner)表示,現在正全力調查死者身分,並與相關局處合作,希望能盡快查明真相。

英國首相強生隨後在推特發文表示哀悼,並要求內政部全力協助艾塞克斯郡警方進行調查,「我對這件悲劇感到非常震驚,我將會和這些失去生命的人,以及他們的家人同在。」

I’m appalled by this tragic incident in Essex. I am receiving regular updates and the Home Office will work closely with Essex Police as we establish exactly what has happened. My thoughts are with all those who lost their lives & their loved ones.