英國卡車貨運箱驚見「39具屍體」　25歲嫌犯遭逮…警：車來自保加利亞

▲警方在現場進行調查。（圖／翻攝自推特／@KTHopkins）



記者張方瑀／綜合報導

英國艾塞克斯郡（Essex）在當地時間23日凌晨1點40分左右，從一輛卡車的貨運箱中發現39具屍體，警方獲報後趕到現場發現，死者包含38名成人和1名青少年。根據警方表示，這輛卡車來自東歐保加利亞，現在正全力調查死者身分，目前已經逮捕25歲的北愛爾蘭嫌疑犯。

▲發現卡車的Waterglade工業園區。（圖／翻攝自Google map）



綜合外媒報導，艾塞克斯郡Waterglade工業園區內的卡車車廂，被發現裝有39具遺體。警方表示，這輛卡車來自保加利亞，在19日從霍利希德（Holyhead）港口進入英國，目前已經依涉嫌謀殺，逮捕了來自北愛爾蘭的25歲嫌疑犯。艾塞克斯郡警察局長馬里納（Andrew Mariner）表示，現在正全力調查死者身分，並與相關局處合作，希望能盡快查明真相。

A 25-year-old man has been arrested after 39 bodies were found inside a lorry in Essex this morning https://t.co/2vR0fVCtfM pic.twitter.com/qAflOX0x85 — Daily Mirror (@DailyMirror) October 23, 2019

英國首相強生隨後在推特發文表示哀悼，並要求內政部全力協助艾塞克斯郡警方進行調查，「我對這件悲劇感到非常震驚，我將會和這些失去生命的人，以及他們的家人同在。」