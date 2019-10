英國卡車貨運箱驚見「39具屍體」　25歲嫌犯遭逮…警：車來自保加利亞

▲警方在現場進行調查。(圖/翻攝自推特/@KTHopkins)



記者張方瑀/綜合報導

英國艾塞克斯郡(Essex)在當地時間23日凌晨1點40分左右,從一輛卡車的貨運箱中發現39具屍體,警方獲報後趕到現場發現,死者包含38名成人和1名青少年。根據警方表示,這輛卡車來自東歐保加利亞,現在正全力調查死者身分,目前已經逮捕25歲的北愛爾蘭嫌疑犯。

BREAKING: Police have launched a murder investigation in southeast England after 39 people were found dead in a truck container at an Essex industrial park https://t.co/uDTysaOWVr