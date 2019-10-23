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中壢車站女子落軌遭列車撞擊　「卡避車道縫隙」撿回一命

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▲台鐵中壢站23日清晨6再度傳出旅客落軌意外，消防人員在縫隙中將女子拉出送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台鐵中壢站23日清晨6再度傳出旅客落軌意外，消防人員在縫隙中將女子拉出送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台鐵桃園段23日發生旅客落軌意外，由北湖開往基隆1120次區間車，清晨6時許進入中壢車站，1名女子突然從第一月台跌落遭進站列車撞擊，引發旅客驚呼，還好女子身材瘦小，卡在鐵軌間避車道空隙間卡在列車前，站務人員緊急通報消防人員搶救後送醫，女子意識清楚，目前還在醫院急救中，事故原因仍由鐵路警察調查中。

23日清晨6時2分許，桃園市消防局第二大隊中壢分隊據報趕往中壢車站，在第一月台第一車廂發現女子落軌，消防人員趕抵後從避車道拉出28歲女子後送醫，患者仍在急診室治療中，初步發現女子頭部有撕裂傷、臉部與上肢擦傷但傷及鼻骨與臉骨，未來需由整型外科手術治療。

▲台鐵中壢站23日清晨6再度傳出旅客落軌意外，消防人員救出女送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台鐵中壢站23日清晨6再度傳出旅客落軌意外，消防人員救出女送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鐵路警察指出，意外發生後調閱第一月台監視器，發現女子在區間車進站前，突然往鐵軌跳下，至於是意外還是自殺仍待調查，意外發生後，這班次列車旅客換乘1122次區間車繼續北上，上午7時30事件排除，恢復雙向正常運轉。

因最近桃園地區已連續發生乘客落軌意外，都造成列車延誤引發大眾嘩然，包含141次自強號在本月21日晚間在內壢至中壢車站發生撞擊行人至死事件，2次列車意外都造成車班延遲，有網友抱怨，桃園鐵路真的應該盡速地下化。

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