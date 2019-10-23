WeWork創辦人拿57億走人　員工氣憤向孫正義討遣散費

▲WeWork創辦人兼前執行長紐曼（Adam Neumann）。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

共享辦公室新創公司WeWork創辦人兼前執行長諾曼（Adam Neumann）曾對外表示，自己想成為全球第一的億萬富翁，如今他的確成功跨過了億萬富翁的門檻。然而諷刺的是，諾曼離開了WeWork並獲得1.85億美元（約新台幣57.1億元）的報酬，但WeWork的員工卻連遣散費也沒著落。

稍早WeWork宣布，已接受最大投資人日本軟銀集團的紓困方案，而在軟銀的紓困計畫中，諾曼將出售價值約10億美元的股票，並獲得約1.85億美元的諮詢服務費及由軟銀提供的5億美元的信貸額度以償還其向摩根大通借貸的債務，所得費用共將近17億美元（約新台幣520億元）。另外，諾曼還將擁有任命兩名董事成員的權利，而作為交換，諾曼將辭去董事長一職。

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然而，正當諾曼揮揮衣袖，帶走一大筆錢時，WeWork的員工們則面臨著大規模裁員和企業危機。據新加坡《海峽時報》報導，得知此消息的WeWork員工對此皆反映：「你一定是在開玩笑。」

大多數將股票出售給軟銀的員工獲得的回報將低於他們所持股份發行後的帳面價值，數十名WeWork員工在通訊軟體Slack上表達自己的憤慨。有員工指出，WeWork無法負擔裁員的相關工資成本，但其大股東軟銀卻同意向諾曼支付鉅額費用。一名員工甚至貼出一張孤兒的照片，寫道：「拜託孫正義（軟銀集團董事長），可以請你給我遣散費嗎？」

而曾經將自己的創業公司出售給WeWork的亞當斯（Mike Adams）也向媒體表示，支付給諾曼的報酬是「不公平的」。對此，諾曼及WeWork的發言人皆未發表評論，而微軟的發言人則尚未回覆。

雖然WeWork大部分的不滿都指向諾曼，但也有一些員工批評上個月接替諾曼擔任WeWork執行長的原WeWork副總裁甘寧漢（Sebastian Gunningham）及營運長明森（Artie Minson），「我想知道，聯合執行長的電子郵件地址在哪？或者，現在管理公司的人到底在哪？」

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