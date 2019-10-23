拒喊凍蒜的挖沙女童「不認識韓國瑜」　女童爸怒：又不是巧虎！





▲韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜20日前往台南黃金海岸淨灘，並在沙灘上與女童互動玩沙，但是因為女童拒喊「凍蒜」，遭指連小孩都不歡迎韓國瑜。對此，女童父親21日趕緊於韓粉社團「韓家軍」發文澄清，又在22日播出的政論節目上強調，女兒根本不認識韓國瑜，被拿來當黑韓工具感到憤怒。

蘇姓女童父親在22日播出的節目《大政治大爆掛》中提到，當天參加淨灘，因為看到場地人不少，所以就把小孩帶去遠一點的沙灘玩沙，沒想到這時韓國瑜出現了，讓他興奮到腦袋一片空白。

蘇姓父親說，一直教孩子要對陌生人有警戒心，且陌生人拿東西時要懂得拒絕，而當時韓國瑜與孩子互動，因為孩子平常是看幼幼台，所以「不知道什麼是韓市長！」且韓國瑜要挖沙子給弟弟，姊姊就覺得「陌生人在搶生意」。

針對現在被說一家都討厭韓國瑜，蘇姓父親表示，自己看到新聞時氣到全身發抖，「我覺得選舉抹黑不需要用到這個手段！」因為小朋友的反應是最直接單純的，不懂什麼叫政治。這時主持人幫腔說，「對呀！難不成要她喊凍蒜嗎？」

蘇姓父親回應，「對呀！因為韓國瑜不是巧虎欸！她（女童）不認識韓國瑜啊！」對於小孩子被捲入政治，他感到非常憤怒，尤其是他們家是支持韓國瑜的，「真的很生氣，真的很火大！」

對於挖沙女童引起外界熱烈討論，起因是韓國瑜20日下午前往黃金海岸淨灘，還跟小朋友互動玩沙。其中一名媽媽看到韓國瑜到來，便問小朋友怎麼沒說「韓國瑜！凍蒜！」但是女童可能是因為人多緊張不肯開口。而韓國瑜見狀表示，小朋友可能是怕生，看到人多會緊張。

隨後韓國瑜又轉向另一邊的男童，想拿起他手中的沙鏟進行互動，但是男童硬是不放手，使韓國瑜只好拿起女童砂鏟幫兩人挖沙，但是小朋友一直拍掉韓國瑜挖的沙子。由於當時的互動情況不順利，就遭指是連小朋友都不喜歡韓國瑜，但是韓粉爸事後則發文對於孩子被當成黑韓工具感到憤怒，並且還原當時的現場狀況。

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