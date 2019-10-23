遭國民黨開鍘　李正皓：下架國瑜黨是未來最重要的任務

▲李正皓日前嘲諷韓國瑜養生選舉。（圖／翻攝自《關鍵時刻》youtube）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨中央考紀會17日以涉及攻擊黨籍總統與立委參選人名義，開鍘黨內草協聯盟發起人李正皓與名嘴鄭佩芬，此案23日正式在中常會上無異議通過。對此，李正皓表示，中常會開除的不是黨員，而是一個世代，而下架國瑜黨是他未來最重要的任務與目標。

李正皓表示，中常會決議開除的不是一個黨員，而是一個世代，「從今以後國民黨正式國瑜化，成了一言堂」，他寧鳴而死，不默而生，選擇當烏鴉的那刻起，早有覺悟。

李正皓提到，感謝一路鼓勵自己的前輩、朋友，還有理念相同的每一個人，「因為你們的鼓勵，才讓我知道這條路上不是只有我一個人；因為你們的鼓勵，才讓我每一步都能走的堅定且無愧於心。國瑜黨可以開除我的黨籍，但開除不了我的理念」。

李正皓提及，大家不用感到惋惜，政黨是理念的結合，只要理念相同，永遠是同黨同志；也不用替他開心，「今天之後的我不會海闊天空，因為我對藍營的牽掛不允許我一走了之」。

李正皓強調，「下架國瑜黨才是未來一段時間我最重要的任務與目標」，如此一來，站在整個年輕世代對立面的國民黨，才能撕下國瑜黨的標籤浴火重生。

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