傳明年3月「撤換林鄭月娥」　湯家驊：特首需選舉產生　不存在欽點

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

《金融時報》（Financial Times）在22日的報導中，引述消息人士指出，由於反送中示威運動遲遲無解，香港特首林鄭月娥明年3月前可能被撤換。對此，香港資深大律師、行政會議成員湯家驊指出，香港《基本法》規定行政長官需透過選舉產生，「不存在由中央欽點」，而有關報導給予社會錯誤資訊，且沒有事實根據，大家不須理會。

綜合媒體報導，湯家驊表示，沒有聽過有關換掉林鄭月娥的消息，這些報導將給予社會錯誤訊息，會誤導別人認為暴力可迫使政府撤換官員。他補充道，《基本法》裡規定行政長官需藉由選舉產生，不存在中央欽點此事，因此報導內容是違反《基本法》列明有關替換行政長官的憲法程序，「沒有事實根據，公眾毋須理會」。

另一方面，香港特首辦公室23日對此回應，「不評論揣測」；香港創新及科技局長楊偉雄也表示，相關訊息目前只是傳言，不作評論，自己則會繼續服務。而被外媒點名的前政務司長唐英年與金管局前總裁陳德霖也都透過發言人稱，不評論有關揣測，同時也繼續支持林鄭月娥擔任行政長官。

針對替換「林鄭月娥」一事，大陸官媒《環球時報》在下午先說「這是別有用心的政治謠言，中央政府將繼續支持林鄭月娥」；後來，大陸外交部發言人華春瑩也跟著指出，外媒有關報導是「別有用心的政治謠言」。

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