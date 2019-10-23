宜蘭翁誤切「海神火箭彈」爆炸慘死　國防部：配合檢警調查釐清案情

▲宜蘭翁誤切未爆彈慘死，國防部回應配合檢警調查釐清案情。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭吳姓老翁20日切割檢來的長形鐵管物，引發爆炸慘死，初步認為是F-16等戰機2.75吋「海神火箭彈」未爆彈肇事。國民黨宜蘭立委參選人呂國華，23日強烈要求行政院儘速清查宜蘭沿海之未爆彈，並立即給予無辜老翁國家賠償，以對亡者負責。國防部回應說，全案已進入司法調查程序，將秉負責任的態度，配合檢警調查需求，全力協助釐清案情。

有關宜蘭老翁誤切未爆彈慘死案，國防部表示，未來將強化射擊前、中、後安全管制；策進作為包括：強化與漁會協調聯繫，宣導若拾獲疑似爆裂物應即報警處理，加強漁民防險認知；於射擊後進行連續3日淨灘工作，避免居民拾獲爆裂物；兵試場周邊設置告示牌，張貼射擊資訊及安全告示；主動於里民活動地區，如宮廟、活動中心，張貼射擊公告週知，以維鄰近居民安全。

國民黨宜蘭立委參選人呂國華，23日是希望行政院要詳細說明，到底像此類型的未爆彈還有多少顆在宜蘭沿岸，政府又是在何時試射出這些炮彈？漁民要如何辨識？同時，為了避免不幸事件再度發生，政府應該在當初試射範圍內加以清查定位，告知漁民有那些海域可能會撈到試射過的炮彈。

呂國華也呼籲政府，若有可能應自行回收這些掉到海裡的未爆彈，不要讓漁民把這些未爆彈當做「現撈」的撈上漁船。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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