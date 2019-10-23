韓國瑜「3000m高山廣設升旗台」！山友暴動狂酸：聘268旗手天天升降旗

記者莊智勝／嘉義報導

國民黨總統參選人韓國瑜展開下鄉「傾聽之旅」，全力衝刺2020選情。23日上午，韓國瑜到嘉義中埔進行座談會，現場一名韓粉建議應在高山處設立升旗台，讓國旗重新飄揚；韓國瑜聞言後當即應允，並表示「我們會盡量來做」。消息一曝光後立即在登山界引起一片譁然，山友紛紛在臉書「靠北登山大小事」狂酸，全台海拔逾3000公尺以上的高山共有268座，「韓國瑜記得僱268個旗手，天天升降旗！」

▲有韓粉建議應該在山上建設升旗台，重現旗海飄揚，韓國瑜也當場應允，「我們盡量來做！」（圖／記者洪靖宜攝）

韓國瑜23日上午出席中埔座談會，會中一名韓粉提出建議，希望韓在當選總統後，能在台灣所有高山設立升旗台，包括玉山、合歡山、梨山、阿里山等跨年看日出的重要高點，重現青天白日滿地紅飄揚的畫面。韓國瑜聽聞後現場答允，「升旗台是一定要的，雖然海拔3000公尺以上高山全設不容易，但為了宣揚愛國精神，我們會盡量來做！」

一番話曝光後立即在登山界中引起熱烈討論，網友也紛紛狂酸，「這草包一定不知道3000以上有幾座」、「設升旗台不如建一些對爬山民眾有幫助的東西」、「記得要僱268個旗手，天天升降旗」、「旗桿=引雷針」、「走到哪，支票開到哪」、「這傢伙連山都要荼毒」、「可以不要破壞風景好嗎？」「維持自然景觀，要避免人工設施，以前玉山的于右任銅像、及大霸的鐵梯早已拆除，設旗台要哪個機關核准？否則不就成違建？」

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▼山友在臉書社團狂酸韓國瑜。（圖／翻攝臉書社團「靠北登山大小事」）