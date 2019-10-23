三峽河遭強酸重金屬污染　業者辯「不小心打翻廢液」非法獲利上千萬

▲保七刑大破獲無良業者棄置強酸廢液，汙染三峽河，非法獲利上千萬 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區有民眾發現柑城橋下有大量泡沫流出，還聞到陣陣惡臭；警方獲報追查到樹林區一處土石方堆置區，經採集場內外水質判定呈強酸性且有明顯重金屬反應，現場一名工作人員發現警方後倉皇逃跑，經數月追查源頭竟是桃園廢酸洗液工廠，負責人還辯稱「不小心打翻廢液桶」，全案依違反廢清法送辦。

警方表示，2017年12月間，警方接獲舉報，三峽河遭到污染，河面有大量泡沫，還聞到酸臭味，警方立即展開追查；先在樹林區找到一處土石方堆積場，場內水質呈強酸性且有明顯重金屬反應，現場作業人員還倉皇逃跑，研判是非法棄置廢液案件。

警方隨即周遭監視器畫面，清查比對進出可疑車輛，循線找到桃園楊梅區一家廢酸洗液工廠。經過多月蒐證調查，10月9日見時機成熟，報請檢察官指揮，由保七刑大會同環保局相關稽查單位，兵分多路逮捕許姓業者及相關犯罪人等14人。

經調查發現，違法業者以合法掩護非法，在未裝設GPS的槽車載送廢棄液體非法棄置，期間約50車次，初步估算非法利得近千萬。另一個業者為節省處理費用，直接將工廠產出的廢液用拖板車運送違法堆放，任由廢液桶傾倒外漏，還辯稱「不小心打翻廢液桶」，全案依違反廢清法第46條及新修訂之刑法第190之1條，屬於可處5年以下徒刑、得併科1500萬以下罰金。

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