她智商僅3歲！姊照顧40年累垮...決定「燒炭一起走」　5手足求情法官判1年

▲患有憂鬱症的吳婦因帶妹妹輕生被依判殺人未遂罪起訴，法官審酌吳婦多年來用心照顧妹妹判她緩刑。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

吳姓婦人長年獨自照顧小11歲極重度智障的妹妹，2018年時憂鬱症發作想輕生，但因擔心自己離世後妹妹無人照顧，遂決定帶妹妹一起走，所幸2人在燒炭時被及時發現，撿回一命，但吳婦也因此吃上了殺人未遂罪官司。法院審理時，得知吳婦用心照顧妹妹多年，最終判她1年，宣告緩刑5年，緩刑期間須受治療。

據判決，吳姓婦人一共有6個兄弟姊妹，母親11年前過世後，排行老五的她除了原本就肩負的婚姻、工作、失眠壓力外，還扛下了照顧重度智障小妹的責任，這些年來她在不堪負荷的情況下罹患憂鬱症，2018年4月時萌生一走了之的念頭，但因擔心妹妹無人照顧，才會決定帶著妹妹一起在車上燒炭，同時也留下遺書，上頭清楚寫明是自己要帶走妹妹的，所幸2人被及時救出撿回一命，但她也因此被依殺人未遂罪起訴。

法官審理時，兄弟姊妹一一出面為吳婦作證，表示吳婦與小妹關係緊密，40多年來對小妹不離不棄細心照顧，替他們分擔了莫大的壓力，盼法官可以從輕量刑，給予吳婦一個自新的機會。吳婦也於法庭中自責表示，「這件事最大的受害者是我無辜的妹妹，我真的很愛她，照顧她40幾年來，我們情感的深厚真的不是外人可以想像的，所以我這樣傷害她是自食惡果，我非常的後悔。」言談間透露出滿滿懊悔。

高雄地院審酌，吳婦確實患有憂鬱症，但從家人的供詞中可知吳婦對小妹的照顧及用心，考量她犯後坦承犯行且已深切悔悟，未來沒有再犯之虞，最終依殺人未遂罪判她1年有期徒刑，宣告緩刑5年，緩刑期間並須定期治療。

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