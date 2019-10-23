積極打擊非法旅宿！　觀光局推本土版訂房平台＋合法標章

▲「台灣旅宿網訂房平台」2.0版本上線，旅客可直接訂房。（圖／翻攝自台灣旅宿網訂房平台）

記者胡順惠／台北報導

民眾出遊為了省錢多依賴國外訂房平台，觀光局近日升級本土訂房網「台灣旅宿網訂房平台」，讓國內外旅客可在旅宿網中直接下訂，住得安全、玩得放心。觀光局副局長張錫聰表示，為讓消費者方便選擇合法旅宿，觀光局特製作「合法旅宿標章」，供合法旅宿業者使用，業者可將標章置於官網或訂房平台宣傳推廣。

為推廣合法旅宿，觀光局23日在西門紅樓舉辦「跟著合法旅宿標章安心遊台灣」活動，公布全新的「合法旅宿標章」，呼籲國內外旅客跟著合法旅宿標章走，保證住得安全玩得放心。

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觀光局副局長張錫聰表示，為讓消費者方便選擇合法旅宿，觀光局特製作「合法旅宿標章」，供合法旅宿業者使用，業者可將標章置於官網或訂房平台宣傳推廣；合法旅宿標章設計的概念，打勾的圖像代表「合法」意象，視覺中央運用彩色線條勾勒出旅宿的屋頂與床鋪，象徵著安心住房，再以圓形輪廓象徵持續進步、圓滿的核心價值，以安心、安全為考量。

張錫聰說，「合法旅宿標章」分為觀光旅館、一般旅館、民宿三種系統設計，每個標章中都會標示各旅館民宿的證號，不管在旅宿網或者是其他訂房平台，這個標章就是合法旅宿的象徵，呼籲所有旅宿業者一起配合，多多在自家網站宣傳時使用合法旅宿標章，讓消費者在選擇旅宿時更放心。

▲觀光局在西門紅樓舉辦「跟著合法旅宿標章安心遊台灣」活動。

除了合法旅宿標章之外，台灣旅宿網也同步新增訂房功能。觀光局表示，升級為2.0版的台灣旅宿網，除了查詢，還可以直接訂房，秉持著合法安心、訂房放心、服務暖心的「三心服務」精神，將提供國人便利、可靠的住宿保障。

觀光局也從參加台灣旅宿網訂房平台的業者中，遴選出千家旅館與民宿，協助美化照片與相關行銷，透過強化網站行銷以提高住宿率，「合法旅宿標章」的出爐與「台灣旅宿網」升級，象徵政府捍衛合法業者與保障消費大眾的決心，希望全民一起來支持。

此外，本次活動結合AR科技的「玩AR瘋台灣」網路活動，讓民眾可與不同造型的喔熊合照並上傳IG，或是挑戰「喔熊安心遊台灣」互動遊戲，喔熊會帶你遊遍台灣各大景點，即日起至12月13日止，參加以上活動就有機會抽中iPhone 11、好客民宿住宿券以及四核心平板等好康獎品。