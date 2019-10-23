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宜蘭翁誤切未爆彈慘死　呂國華：政府速清查並國賠

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▲▼宜蘭翁切「鐵管」慘死，呂國華要求政府速清查並國賠無辜老翁。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭翁切「鐵管」慘死，呂國華要求政府速清查並國賠無辜老翁。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭吳姓老翁20日切割檢來的長形鐵管物，引發爆炸慘死，初步認為是F-16等戰機2.75吋「海神火箭彈」未爆彈肇事。國民黨宜蘭立委參選人呂國華，23日強烈要求行政院儘速清查宜蘭沿海之未爆彈，並立即給予無辜老翁國家賠償，以對亡者負責。

國民黨宜蘭立委參選人呂國華，23日陪同吳姓老翁同兒子及長孫女舉行記者會，呂國華表示，事發才隔一天宜蘭漁船又撈到一顆未爆彈，雖然此顆未爆彈較容易辨別，且可能沒有立即爆炸危險，但接連幾天讓宜蘭漁船可以「現撈」未爆彈，已讓漁民心生恐懼，到底什麼時候又會撈到未爆彈？

▲▼宜蘭翁切「鐵管」慘死，呂國華要求政府速清查並國賠無辜老翁。（圖／記者游芳男攝）

呂國華認為引發老翁撿拾切割爆炸的未爆彈，外觀根本難以辨別出是火箭炮彈，才會導致切割爆炸事件。若非此不幸事件發生，政府才公布火箭炮的外型，則一般民眾再次撿拾到時，還是有可能會把它當做一般鐵管。

他希望行政院要詳細說明，到底像此類型的未爆彈還有多少顆在宜蘭沿岸，政府又是在何時試射出這些炮彈？漁民要如何辨識？同時，為了避免不幸事件再度發生，政府應該在當初試射範圍內加以清查定位，告知漁民有那些海域可能會撈到試射過的炮彈。

呂國華也呼籲政府，若有可能應自行回收這些掉到海裡的未爆彈，不要讓漁民把這些未爆彈當做「現撈」的撈上漁船；未爆彈是政府射出去，政府就有責任要因此事而過逝的往者負責，應該要給予賠償，不能夠視為單純的意外！

呂強調，人命無價，政府不可以草菅人命，更不可以讓宜蘭的漁民冒著生命危險，隨時有可能打撈到不定時爆炸的未爆彈，建議政府應該要有回收未爆彈的作業流程，告知漁民要如何辨別與處置，否則，漁民將難以安心在沿海捕撈漁獲。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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