影／選股四大面向　投資達人操盤占比心法大公開

記者陳心怡／台北報導

許多人都知道，買股票不外乎從基本面、技術面、籌碼面和消息面去挑選標的，而在《雲端最有錢》節目中，三位來賓在選股上，對於這「四面」的操盤比重完全不同，當然他們也有各自不同占比分配的理由。

股市分析師陳唯泰的習慣是技術面占40%，基本面、籌碼面和消息面各占20%。陳唯泰說：「我個人把技術面放較多比重，不是因為技術面比較有用，而是我站在一般投資人跟散戶的立場，一般人不會輕易知道大老闆買什麼，或是接觸到很多內線消息，所以我們只能看到股市的交易行為，因此才會從技術面去挑選投資標的」。

專業投資人戴成霖則是籌碼面占60%、技術面占20%、基本面占15%、消息面占5%。戴成霖說：「我是以籌碼為基準，因為會算主力買的張數、成本和均價，通常買越多代表股票表現較好。這個方法一般人也容易自行操作，只要沒色盲，通常是好上手的」。

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財金系教授鄭廳宜是基本面占60%、技術面占25%、籌碼面占10%、消息面占5%。鄭廳宜說：「我一定會先確認未來走勢是長空還是長多，而且我買股票非常慎重，一定會去拜訪公司，如果知道公司營運狀況好，就會提早開始布局」。

每個投資人都有屬於自己的一套投資方法，並沒有哪一面最好最有效，所以一般人還是得找到適合自己的投資法，別盲目跟從。