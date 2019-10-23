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慈濟親子班課程「寫一封信給爸爸」　改變了馬國實業家

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▲▼2019年慈濟海外培訓委員慈誠精神研習會10月23日於花蓮靜思堂展開，第一梯主要以亞洲國家為主。共13個國家地區、含工作人員超過1400人。其中一位來自馬來西亞的劉裕權，為了讓孩子有一個良好的環境而參加慈濟親子班，沒想到最先改善的是自己跟父親多年的緊繃關係。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會　林佳予

2019年慈濟海外培訓委員慈誠精神研習會10月23日於花蓮靜思堂展開，共13個國家地區將近9百位慈濟人返台學習，第一梯主要以亞洲國家為主，營隊含工作人員超過1400人，課堂中就要另外翻譯成英文、印尼文、越語、緬甸文、泰文。其中一位來自馬來西亞的劉裕權，為了讓孩子有一個良好的環境而參加慈濟親子班，沒想到最先改善的是自己跟父親多年的緊繃關係。

41歲的劉裕權是馬籍華人，自己成立一家小型建築公司，從接案到監工都親力親為。2006年馬來西亞柔佛州發生水災，劉裕權在報紙上看到慈濟投入救災的新聞，對於慈濟在很短的時間內投入救災感到很認同，當時才20幾歲的劉裕權下定決心：60歲退休後有能力也要加入慈濟。

多年前劉裕權住家附近成立一個慈濟環保點，為了讓6歲的兒子有一個好的環境，劉裕權跟太太一起參加慈濟親子班。劉裕權說：「本來要給孩子一個善的環境，不要讓孩子學壞，後來發現真正要學習的是自己。」

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▲▼2019年慈濟海外培訓委員慈誠精神研習會10月23日於花蓮靜思堂展開，第一梯主要以亞洲國家為主。共13個國家地區、含工作人員超過1400人。其中一位來自馬來西亞的劉裕權，為了讓孩子有一個良好的環境而參加慈濟親子班，沒想到最先改善的是自己跟父親多年的緊繃關係。（圖／慈濟基金會提供）

▲劉裕權(右)因為參加慈濟親子班，修復與父親的關係。

劉裕權有4個哥哥、7個姊姊，父親個性嚴肅，劉裕權小學開始從哥哥、姊姊口中間接得知：劉裕權的母親在他1歲時突然生病往生，父親隔年再娶繼母。劉裕權提及，因為跟父親脾氣都一樣暴躁，從小就比較少互動，加上中學後比較叛逆，不僅不愛讀書，父子關係越來越疏遠，他也是家中13個小孩裡唯一敢跟父親頂嘴的。

「父親其實是很疼我的！」劉裕權回想到父親，忍不住落淚。劉裕權分享父親因為家境不好只讀到小學二年級，很辛苦的白手起家從事建築業，因此經常跟他們說，希望他的小孩有很好的讀書條件，都能成龍成鳳，不要像他一樣辛苦。

對於父親的殷殷叮嚀，當時叛逆期的劉裕權卻無法體會，在中學成績退步導致沒有考上大學，做工後發現學歷的重要，劉裕權跟父親提出希望能再讀大學，父親答應後，與哥哥輪流帶著劉裕權一間間找學校收他，最後申請到一所英國的學校。

▲▼2019年慈濟海外培訓委員慈誠精神研習會10月23日於花蓮靜思堂展開，第一梯主要以亞洲國家為主。共13個國家地區、含工作人員超過1400人。其中一位來自馬來西亞的劉裕權，為了讓孩子有一個良好的環境而參加慈濟親子班，沒想到最先改善的是自己跟父親多年的緊繃關係。（圖／慈濟基金會提供）

▲劉裕權回憶起與父親的互動，忍不住哽咽地說：「父親其實是很疼我的！」

在英國求學的劉裕權成績不錯，但大四畢業那年有一個不擅長的科目需重考，無法在畢業典禮當天領到畢業證書，劉裕權永遠記得當他打電話跟父親說自己要重考、需要再留一陣子，他感覺到父親對於「無法參加到他的畢業典禮」感到很失望，但父親在電話的那一頭跟他說：不要擔心。

雖然劉裕權跟父親的關係始終疏遠，但卻選擇跟父親一樣的建築業。劉爸爸2014年發現罹癌，父親希望兒子們可以輪流照顧，2015年父親癌症第三期，劉裕權有一次幫父親處理傷口時，父親嫌他做得不好，雖然劉裕權心疼父親受病苦，但當時剛創業、工作焦頭爛額，兩人發生爭執、劉裕權憤然離開。

隔天親子班課程要「寫一封信給爸爸」，劉裕權說：「我一面寫一面流淚，我真的很懺悔，為什麼我爸爸有這樣不孝順的孩子。」當天課程結束後，劉裕權立刻去父親家跟父親說「對不起！」而父親只是輕輕地說：「下次不要再這樣。」

▲▼2019年慈濟海外培訓委員慈誠精神研習會10月23日於花蓮靜思堂展開，第一梯主要以亞洲國家為主。共13個國家地區、含工作人員超過1400人。其中一位來自馬來西亞的劉裕權，為了讓孩子有一個良好的環境而參加慈濟親子班，沒想到最先改善的是自己跟父親多年的緊繃關係。（圖／慈濟基金會提供）

▲劉裕權(中)表示，感恩有慈濟讓我學會反省自己，讓我有機會跟父親道歉。

劉裕權的父親在2016年往生，臨終前曾跟四姊透露：看到裕權的改變，讓他對這個孩子感到放心。劉裕權表示，我感恩有慈濟讓我學會反省自己，讓我有機會跟父親道歉。很多人都覺得父母可以陪我們很久，但不知道父母什麼時候會離開我們，要珍惜自己可以陪伴父母的時間，行善行孝不能等。

▲▼2019年慈濟海外培訓委員慈誠精神研習會10月23日於花蓮靜思堂展開，第一梯主要以亞洲國家為主。共13個國家地區、含工作人員超過1400人。其中一位來自馬來西亞的劉裕權，為了讓孩子有一個良好的環境而參加慈濟親子班，沒想到最先改善的是自己跟父親多年的緊繃關係。（圖／慈濟基金會提供）

▲2019年慈濟海外培訓委員慈誠精神研習會第一梯以亞洲國家為主，營隊含工作人員超過1400人。

▲▼2019年慈濟海外培訓委員慈誠精神研習會10月23日於花蓮靜思堂展開，第一梯主要以亞洲國家為主。共13個國家地區、含工作人員超過1400人。其中一位來自馬來西亞的劉裕權，為了讓孩子有一個良好的環境而參加慈濟親子班，沒想到最先改善的是自己跟父親多年的緊繃關係。（圖／慈濟基金會提供）

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