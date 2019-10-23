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華聞快遞／海南今年前三季GDP增速5.5%　房屋銷售降幅超四成

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▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲今年前三季海南GDP增速5.5%。（圖／翻攝自中新網）

《海南》：今年前三季海南GDP增速5.5% 房屋銷售降幅超四成

海南前三季經濟運行情況記者會23日舉辦，今年前三季海南省地區生產總值3865.79億元人民幣，按可比價格計算年增率增長5.5%，房屋銷售面積和銷售額下滑超四成。（中新網）

《重慶》：重慶自貿區取得197項制度創新成果

重慶市全面融入共建「一帶一路」加快建設內陸開放高地推進大會22日舉辦，截至目前，中國（重慶）自由貿易試驗區累計形成197項制度創新成果，發展日益成熟。（新華網）

《浙江》：世界互聯網大會閉幕 參觀數超10萬人次

為期3天的第六屆世界互聯網大會22日在烏鎮閉幕。大會期間，來自全球83個國家和地區的約1500名嘉賓齊聚烏鎮，圍繞「智能互聯開放合作——攜手共建網絡空間命運共同體」主題，討論網路空間發展大勢，展示資訊技術創新成果，共商網路空間開放合作途徑。（北京青年報）

《北京》：北京前三季個稅徵收總額下降近三成

北京市財政局23日公佈，北京市2019年1月至9月實施個稅政策減稅效應持續顯現，個人所得稅完成412.2億元人民幣，年增率下降30.7%。（新華社）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲柴達木特色產品市場份額不斷擴大。（圖／翻攝自中新網）

《海南》：130多家歐美旅行商齊聚海口 開拓大陸入境旅遊市場

2019中國（海口）國際入境旅遊行銷大會23日在海南海口開幕，130多家來自美國和歐洲等地的旅行商（社）與230多家大陸旅遊企業，共謀進一步開拓大陸入境旅遊市場。（中新網）

《新疆》：今年前三季新疆外貿年增率增長21%

新疆今年以來外貿進出口保持快速增長，前三季對外貿易進出口總值1104.5億元人民幣，年增率增長21%。（新華網）

《青海》：柴達木特色產品市場份額不斷擴大

海西州政府23日公佈，地處柴達木盆地腹地的青海省海西州特色產品市場份額不斷擴大。（中新網）

《廣東》：大陸規模最大郵輪母港綜合體將開港運營

中交集團23日在廣州舉辦的國企開放日活動上透露，大陸規模最大的郵輪母港綜合體-廣州南沙國際郵輪母港綜合體即將開港運營。（中新網）

▼130多家歐美旅行商齊聚海口。（圖／翻攝自中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

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