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3歲娃玩耍失蹤…警挖12噸垃圾尋獲遺體　小倆口「糖果誘童」涉嫌重大

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▲▼女童、兒童、孩童、孩子、家庭、幼兒。（圖／翻攝自pakutaso）

▲ 麥金妮當地12日晚間8時30分左右失蹤。據悉，她在失蹤前正在和其他孩子們玩耍。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州3歲女童麥金妮（Kamille McKinney）12日晚間在生日派對上失蹤，根據孩童們的目擊證詞，當時有一對男女用糖果引誘小朋友上車。根據當局22日晚間的最新說法，目前已尋獲麥金妮的遺體，地點就在垃圾掩埋場內的垃圾桶當中。

綜合《紐約郵報》等外媒報導，麥金妮在事發當晚曾出現在監視器畫面之中，可見她和其他孩子一同在戶外玩耍，但就在涉有重嫌的39歲斯托沃斯（Patrick Devone Stallworth）上前和2名孩子交談後不久，麥金妮就被通報失蹤。

警方表示，在麥金妮失蹤10日的這段時間，調查人員有從垃圾推下手，仔細搜查約莫12噸的垃圾。此外，當局也因遲遲未能找到麥金妮的下落，在18日公布監視器畫面，也懸賞2.8萬美元（約新台幣86.4萬元）尋找她的身影。

▲▼家暴,受虐,女童,男童,性侵。（圖／123RF）

▲ 當局表示，麥金妮遺體被棄置在垃圾桶當中。（示意圖／123RF，圖中人物並非新聞當事人）

「她才3歲，她是無辜的」，麥金妮父親上周受訪時表示，「我只想要我的女兒回來，我什麼都願意給…她很害怕、很孤獨，而且不知道發生什麼事情，她只是個孩子。」

只不過，時隔10日並沒有傳出好消息。根據當局22日晚間的說法，麥金妮的遺體已被尋獲，是被棄置在垃圾掩埋場內的垃圾桶當中。

▲▼ 美國阿拉巴馬州3歲女童麥金妮失蹤案，39歲斯托沃斯（Patrick Devone Stallworth）涉有重嫌。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 39歲斯托沃斯（Patrick Devone Stallworth）涉有重嫌。（圖／達志影像／美聯社）

目前斯托沃斯與他的29歲女友布朗（Derick Irisha Brown）都被點名與麥金妮失蹤案有關，先前分別以不同罪名被逮捕。當局表示，斯托沃斯被指控7項與持有兒童情色照片有關的罪名，且警方也在他的手機找到多張照片，但並沒有發現麥金妮的身影，而布朗則是違反涉及自己小孩綁架案的緩刑條件而被起訴。

調查人員正在確認嫌疑的作案動機，嫌疑犯與麥金妮或麥金妮家屬是否有任何關係也有待釐清。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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