命案證據「陳同佳自行帶去台灣」　港律政司長：政府不會干預

▲陳同佳23日上午出獄，接受媒體採訪。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

陸委會23日上午再批港府對港女命案的處理方式，指港府不起訴兇嫌陳同佳是放棄司法管轄權。香港律政司司長鄭若驊下午回應，陳同佳犯罪在台灣，案件也發生在台灣，台灣有司法管轄權，不同意「故意放棄自身應有的管轄權」的說法，「陳同佳自願到台灣面對法律責任，他希望自己帶哪些證據去，他可以有自主權。」

鄭若驊在立法會受媒體採訪時表示，香港司法制度的刑事司法管轄權是按「屬地原則」去進行，處理或決定是否檢控某一個人時，所考慮的是證據、法律、《檢控守則》，以及要達致有一個合理定罪的機會，才會檢控某一個人，「假如我們決定不檢控該人時，法院自然沒有司法管轄權，因此也沒有所謂放棄應有管轄權的說法。」

▼香港律政司長鄭若驊。（圖／香港特區政府）

鄭若驊說，陳同佳案發生在台灣，證據也大部分在台灣，台灣有刑事司法管轄權，應該由台灣法院去處理，「所以對於有說法指我們故意放棄這一點，我在此表示極不同意。」

鄭若驊指出，「陳同佳自願到台灣面對其法律責任，在這個情況下，他希望自己帶哪些證據去，他可以有自主權，政府不會干預，有甚麼證據台方要求而香港可以在法律上能夠做到，相信政府也會盡量配合。」

▼陸委會致函港府，要求派檢警押回陳同佳。（圖／記者蔡紹堅攝）