回應美方指責　王毅：中國不像有些國家不把國際協議當回事

▲大陸外交部長王毅。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

記者馬叔安／綜合報導

大陸外交部長王毅22日表示，中國在國際舞台上堂堂正正、光明磊落，維護和平，促進發展，「不像有些國家不把國際協議和義務當回事」，有些人總是喋喋不休地把「債務陷阱」、「違反人權」、「破壞法治」等污名栽在中國頭上，「這其實恰恰是他們曾經做過並正在做的事情。」

當天王毅在伯爾尼和瑞士聯邦委員兼外長卡西斯共同會見記者，有記者問，如何回應一段時間以來，美國一些政客四處奔走，對中國進行各種無端指責？

王毅表示，中國是一個發展中大國，發展的目的是讓中國人民過上更好的日子，「除此之外，沒有其他的想法和企圖。」他說，中國從不窮兵黷武，從未主動對外發動戰爭，也從未佔領外國一寸領土。

▲王毅在伯爾尼和瑞士聯邦委員兼外長卡西斯共同會見記者。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

王毅話鋒一轉，似乎意有所指地提到，中國從不違約退群，「不像有些國家不把國際協議和義務當回事，翻手為雲，覆手為雨。他強調，中國從不以大欺小，從不干涉他國內政，而是堅持大小國家一律平等，相互尊重，即便只有幾萬人口國家的領導人訪華，我們都為他鋪滿紅地毯，鳴放21響禮炮，請他檢閱三軍儀仗隊。

王毅強調，謊言說一千遍也不會成為事實，只能暴露出這些人容不得中國的發展壯大和中國人民對幸福生活的追求，暴露出他們內心的陰暗心理，自毀他們的聲譽和信用。這些人還會繼續對中國進行抹黑和攻擊，但最終只能淪為人們街談巷議的笑料而已。

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