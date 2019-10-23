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美駐烏大使作證　川普扣軍援威脅公開調查拜登

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▲拜登如果從民者黨黨內初選勝出，將與川普爭奪2020總統位置。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲拜登如果從民者黨黨內初選勝出，將與川普爭奪2020總統位置。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國駐烏克蘭代理大使泰勒（William Taylor）22日向眾議院作證，透過「非正式管道」得知，除非烏克蘭當局公開進行對川普連任有利的調查，否則會扣留對烏克蘭對抗俄羅斯的3.91億美元軍援。繼9月威脅烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的「電話門」事件後，此項證詞對彈劾川普一事推進了一大步，眾議院民主黨人士表示，這是決定彈劾為止最有力的證詞。

川普的要求包含針對烏克蘭前副總統拜登的調查，脅迫配合收集其在經商時的違法事證，以及對烏克蘭在2016年大選中與民主黨人串通的無根據指控進行調查，以利自己接下來的大選，眾議院認為這明顯有濫權的嫌疑。

白宮新聞秘書斯蒂芬妮·格里舍姆表示（Stephanie Grisham）這次的會議是民主黨人士出於政治動機的閉門會議，川普並沒有做錯任何事。

▲川普透過扣留軍援對烏克蘭施壓。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲川普透過扣留軍援對烏克蘭施壓。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

泰勒在前駐烏大使瑪麗·約瓦諾維奇（Marie Yovanovitch）被罷免後，成為基輔大使館的最高外交官，儘管他知道前大使所受到的待遇不好，甚至還捲入了川普的政治陰謀詭計，但還是決定接下這個位置，為的就是烏克蘭的未來和美國的利益。而經過近期一連串的事件，泰勒曾在9月對美駐歐盟大使表示，為獲得政治競選活動方面的協助而扣住軍援，實在是太瘋狂了。

對這次的會議川普表示，自己被貼上政變、騙局、獵巫的標籤，是「私刑」的受害者，所有共和黨人都必須牢記他們今天見證的這場私刑。

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