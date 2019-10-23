「我爸的槍放在抽屜！」　國小童參觀警局一句話嚇壞員警

▲國小學童冒出一句：「我爸的槍放在抽屜裡！」，嚇壞在場員警。（圖／警方提供）

記者白珈陽／台中報導

一群國小學童參加校方安排的法治教育去參觀派出所，就在員警介紹警局環境、警用裝備時，其中一名小朋友突然語出驚人：「我爸的槍放在抽屜裡！」，頓時場面一窒，所有員警看著該小朋友，正要向他細問時，他又補上了一句：「是生存遊戲的玩具槍啦」，才讓在場所有大人鬆了一口氣。

台中市清水區三田國小黃孟元校長為宣導法治教育，特別協請清水警分局三田所所長，幫忙安排全校師生到派出所參訪，學生於21日上午興高采烈的來到派出所，對於參訪活動充滿期待。

清水警分局三田派出所由辦案經驗豐富的副所長楊志宏、員警劉哲維、簡培倫等人擔任解說員，所內的志工媽媽們也熱情的擔任招待，在員警的詳細介紹辦公廳舍、警用裝備介紹（警用汽機車、應勤裝備介紹）、交通與法治宣導外，小朋友對於真實的手槍、長槍等充滿好奇心，另外還有防彈頭盔、盾牌、防彈衣及警用汽機車的警示燈與警報器，也都爭相拿起裝備拍照。

此時，突然一個小朋友高聲向員警喊：「我爸爸的槍，放在抽屜裡喔！」，讓所有員警瞪大眼睛、停下手邊工作看著他，欲詢問時，該小朋友立即補上一句「是我爸爸參加生存遊戲的玩具手槍啦」，員警們才鬆了一口氣，原來是虛驚一場。

三田派出所所長陳俊佑表示，學童們即將邁入青春期階段，3C產品資訊發達，面對外界的誘惑與好奇心容易誤觸法網，藉由本次參訪活動推廣正確的法律觀念，認識警察維護治安的用心，讓學生們有正確的法律觀念保護自己。

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