影／噴泉突然啟動！5歲小妹被衝上9公尺高空　重摔落地「多臟器撕裂」

記者蔡儀潔／綜合報導

噴泉深受不少大小朋友喜愛，但江西新余一名5歲半的女童小月（化名），近日就被突然開啟的噴泉衝到9公尺高空，翻滾幾圈再重重摔落在地，當場不省人事。醫生表示，女童受傷嚴重，包括眼眶骨折、眼球損傷，陰道、直腸、肛門整個撕裂，周圍皮膚基本上潰爛。

▲美麗的噴泉暗藏危機。（圖／看看新聞）

據《看看新聞》報導，事發當晚，小月和家人一起在公園散步，趁大人沒注意，她就跑到噴泉的主噴水口玩耍，結果噴泉突然開啟，強大的水流把小紅衝到了8、9公尺高，再重重的摔落在地，不省人事。

江西省兒童醫院兒科重症監護病房主治醫師蔡丹表示，小月傷勢嚴重，「主要就是眼眶的骨折、眼球的損傷，撕裂的部位陰道、直腸、肛門整個撕裂，周圍皮膚基本上爛得比較開。」

醫生緊急給小月動手術。蔡丹透露，手術內容比較多，會陰成形術、陰道成形術、破腹探查術、做了一個腸造瘻術，目前各項生命體徵還算平穩的。」

▲小月經過治療，已無生命危險 。（圖／看看新聞）

醫生提醒道，近2個月時間裡，江西省兒童醫院已經救治了3名類似的患兒，所以家長一定要看管好孩子，不要噴泉附近玩耍，一旦發生意外後果不堪設想「最可怕的是，如果掉下來的話，撞到的是腦子，那有可能顱內出血，癒後就比較差了。」