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蔡英文台南競選總部　營造百工百業幸福新基地

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▲蔡英文台南市競選總部，營造百工百業幸福新基地，歡迎大家來感受感受濃濃台灣味。（圖／記者林悅翻攝）

▲蔡英文台南市競選總部，營造百工百業幸福新基地，歡迎大家來感受感受濃濃台灣味。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

蔡英文台南市競選總部主任潘新傳表示，自即日起，每晚以「南都夜曲」為主題，邀請百工百業到競選總部聯誼座談，現場不只布置仿古家具，播放台灣老歌，也現場手沖咖啡、展示台灣農產品及台式風味茶點，讓大家彷彿回到時光隧道，感受濃濃的台灣味及台南文化。

蔡英文台南競選總部總幹事黃先柱說，日前的百工百業授證典禮已有超過600個後援會支持小英總統連任，未來仍要繼續加強後援會的聯繫，將服務範圍擴大及紮根，現在每晚邀請大家到西門路四段及立賢路口的競選總部座談，除了向後援會幹部報告大選要事外，也是各後援會交流補元氣的幸福新基地。

▲蔡英文台南市競選總部，營造百工百業幸福新基地，歡迎大家來感受感受濃濃台灣味。（圖／記者林悅翻攝）

林士傑執行總幹事說明，蔡英文競選總部都安排以「南都夜曲」為主題談百工百業的活動，總部會場仿古的傢俱擺設，是為了彰顯台南古都的情懷，回味台南以往台灣第一城的風範，充個電再出發，共同打拼台灣明日的驕傲。

▲蔡英文台南市競選總部，營造百工百業幸福新基地，歡迎大家來感受感受濃濃台灣味。（圖／記者林悅翻攝）

林士傑並表示，今天是各商業後援會的成員參與，大家除了交流目前後援會的進度外，積極要以行動支持小英總統連任及民進黨籍6席立委全過關，也交流對台南府城觀光文化等經濟商業提升的想法，不只要捍衛台灣的主權與民主，同時也要在地好生活，經濟再提升。

▲蔡英文台南市競選總部，營造百工百業幸福新基地，歡迎大家來感受感受濃濃台灣味。（圖／記者林悅翻攝）

競總執行總幹事蔡麗青補充說，今次「南都夜曲」談百工百業的交流中，有成員分別攜帶「東山咖啡」與「台南椪餅」等台南在名產與大家共享，在咖啡香中分享著手沖咖啡的要訣與東山咖啡的香醇，以及在椪餅香甜的黑糖味中度過愉快的夜晚，也為明日「總統連任 立委全壘打」的目標補充滿點的能量，歡迎大家一起到位於西門路四段的競選總部來感受一下台灣情台南味。

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