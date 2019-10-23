「大基隆有線電視」申請延期到明年4月19日開播



▲基隆吉隆有線電視。（圖／翻攝GoogleMap）



記者陳世昌／台北報導



大豐媒體集團轉投資的「大基隆有線電視」申請延後到明年4月19日開播案，23日經NCC決議要求補件續審。大豐表示，此申請延期案其實5月就已送件了，由於只剩6個月的時間非常趕，希望NCC加速審議，讓業者盡快執行。



「大基隆有線電視」於104年獲NCC許可籌設，107年籌設期滿後已獲延長2年，最後有效期限是109年4月19。「大基隆」原預定開播日是108年3月，但因籌設不及，這次向NCC申請延到明年4月19；原先計畫自建光纖網路，這次也申請改為租用暨有固網業者網路。



NCC發言人蕭祈宏表示，「大基隆」籌設許可的期限到109年4月19日屆期未完成將失效，「大基隆」籌設許可的時間是4年多前通過，目前是依據當時的申請計畫在建設中，NCC不可能收回籌設許可，只要在期限內完成，都可以正常營運。對於是否許可再延長開播日到明年，23日已要求對方補充資料後續行審議。



蕭祈宏表示，如果業者要做，時間上當然都來得及，但該補的資料還是要補。



▲國家通訊傳播委員會NCC（示意圖／ETtoday資料照片）



如果「大基隆有線電視」獲延期且順利開播，對目前只有唯一選擇的基隆用戶將有更多元選擇，但對既有業者中嘉MSO「吉隆有線電視」勢必帶來衝擊。

蕭祈宏指出，目前有線電視市場相當競爭，多年前當時NCC開放、新業者加入之前，許多地區是只有一家系統壟斷情形，有些是兩家、三家有默契在經營，當時的委員會認為，一定要引進競爭，才會再開放有線系統的申設，那是在當時的環境下所做的，並不是考量有沒有飽和，而是要引進競爭，也為了用戶的權益著想。

他表示，現在的狀況跟以前不一樣的是，有MOD、OTT及各種手機平台，有線電視也全部數位化，用戶的選擇很多，各種平台之間的競爭更為激烈，但無論如何，對於籌設中的業者權益絕不會去改變它，除非是它自己不想經營。

蕭祈宏還說，目前開放有線電視系統新業者加入的政策沒有改變，但是不是有新業者重新提出申請，這是新的議題。如果真的有新業者提出，NCC還是會去審議，審議的狀況能不能用現況太競爭為理由去否絕，這是相當為難的事，畢竟法規並未改變。

他認為，新業者進來就是會競爭，有競爭對用戶就會有好處，但業者自己要考慮有沒有辦法生存。