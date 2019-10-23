不分區海選268人報名43人入選　民眾黨最快10月底公布名單

▲ 張哲揚公布不分區海選分析。（圖／記者楊亞璇攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導



台灣民眾黨向天下徵才，舉行不分區立委海選，10月20日報名已截止，有效件數268件，經過審查，共43人進入決選，10月27日到10月29日安排面試，交由中央委員會決議，預計最快10月底公告海選結果。

台灣民眾黨自10月5日至10月20日開放不分區立委海選，共收到268份報名資料，以男性居多，佔全體86.1%，年齡多集中於36到40歲，達21.03%，學歷部分則以大學以上為主；另以專業分析，以報名社福環衛委員會22.4%最多，其次為經濟19%、教育文化18.7%。

不分區立委海選進入決選的43人中，年齡分布從26歲到50歲，其中，41到45歲區間人數最多，達32.6%，學歷則以碩士65.1%佔多數，專業部分前三名依序為社福環衛委員會，共10人佔全體23.3%，經濟委員會為9人達20.9%、教育文化委員會7人佔比16.3%。



針對不分區立委提名辦法，台灣民眾黨考量重點有四：第一，專業性、第二，區域平衡、第三，性別平權、第四，族群正義。台灣民眾黨最終從268人中挑出43人進行下一階段面試，面試將由柯文哲主席親自主持。



張哲揚指出，面試時每個人10分鐘，5分鐘簡報、5分鐘答詢，提名委員會有7人，通過後送到中央常務委員會去討論，最快月底或11月2日當週決定。



張哲揚透露，報名的人背景留美、留日、留英都有，也有當過立法委員的助理，當過民意代表，有大學教授、會計師、律師，不分區提一定要加入民眾黨。

對於海選要佔幾個名額？張哲揚指出，現在沒有確定數字，主席柯文哲說要提滿34名，但至於海選要選幾個，在安全名單內佔幾個，皆尚未討論，但是不會自薦的就排在最面，再把自己選的人再評比一次。



至於北市府顧問蔡壁如是否會列入不分區名單？張哲揚表示，目前都還沒有接獲相關訊息，一切都還要再討論。對於鴻海集團創辦人郭台銘是否有推薦人選，民眾黨發言人陳思宇說，郭家軍和柯家軍目前提名都是錯開的，且部分立委參選人也有聯合競選的計畫。



針對時代力量有意與民眾黨合作，陳思宇表示，沒有針對黨對黨之間對合作進行協議，希望未來小黨在國會有力量監督兩大黨，讓小黨選票極大化，合作是有間，不應該搶食小黨這塊餅，要讓藍綠選票流向小黨，時代力量黨部沒有對合作提出討論內容。