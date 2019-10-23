大撞日皇專屬色！烏克蘭第一夫人祝賀「零衣Q」　外界罵翻：想拉關係

▲烏克蘭第一夫人葉蓮娜禮服撞色日皇。（圖／翻攝自IG／olenazelenska_official）

記者林瑩真／綜合外電報導

日本天皇德仁於22日舉行「即位禮正殿之儀」，請來國內外超過2000名貴賓觀禮。沒想到現場照片一曝光，烏克蘭第一夫人葉蓮娜弗拉基米羅芙娜澤連斯卡婭（Olena Zelenska）卻意外引起批評，因為她竟然與日本天皇「撞色」！

綜合外媒報導，葉蓮娜當天出席日皇即位儀式時，身穿一套連身的淺黃色長禮服，搭配淺黃色手套以及同色系手提包，看起來優雅得體，但卻意外犯下錯誤。

由於在日本傳統禮節中，日本天皇在正式場合上都會身穿「黃櫨染御袍」。其緣由來自日本祭拜天照大神（太陽神），且傳說天皇是天照大神後裔，一度讓日本在8世紀頒布禁色令，將黄櫨染規定為天皇專屬色。

▲黄櫨染是日本天皇的專屬色。（圖／路透）

所謂的「黃櫨染」是以黃櫨和蘇木染製而成，雖然顏色偏向深橘色、褐色，但是象徵的是正午的太陽之色；加上日本皇室家徽為「十六瓣八重表菊紋」，一般重要場合上，出席者都會自覺避開類似色。

如今葉蓮娜的典雅選擇，卻意外與日本天皇撞色，讓她遭受外界批評「對日本天皇太失禮」。此事也在網路上掀起話題，許多網友表示穿著黃色服裝是對天皇不敬、不尊重、刻意拉近關係，甚至是侮辱天皇，另外也有人認為烏克蘭總統外交禮儀根本零分。

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