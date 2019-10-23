懷孕8周禁墮胎？提案人26字主張「增加生育率」：不能虐貓狗卻能殺嬰兒





▲彭迦智。（圖／翻攝自中選會直播影片）

記者袁茵／台北報導

日前有公民團體提出，將現行優生保健法第15條「人工流產應於懷孕24週內施行」縮短為「8周內」的公投案，引起社會大眾熱烈討論，正反聲浪不斷。中選會23日上午舉辦聽證會，公投提案人彭迦智提出，「鼓勵收養，制止墮胎，支持出養，尊重生命，減少墮胎率，增加生育率。」

彭迦智23日中午在聽證會現場提到，這次提的公投法可以簡稱「心跳法案」，「因為『心跳』是醫學層面上對於『生命』的認定。如果有心跳，就是一個生命。」胚胎在第4周時，神經已經開始成形，第8到第10周就有心跳，且第8周大腦就有大腦皮質發育，具有人體外型基本的特質，手腳完全成形，有外觀可以區分性別。

▲胚胎。此圖為示意圖，並非母親懷孕8周後的胎兒圖。（示意圖／CFP）

彭迦智說，這次提的心跳法案是否違反人權？美國已經有4個州通過心跳法案，「開始重視胎兒生命權的重要！台灣應當可以來審視一下！」而且「台灣人民對於虐貓虐狗都已經無法容忍了，我們為何可以容忍殺死嬰兒呢？難道我們不如貓狗嗎？」

彭迦智表示，墮胎使女性死亡率大大增加，芬蘭一個國家財政與健康發展中心曾做過研究報告，墮胎婦女於一年內死亡的比例，是懷孕生子婦女的3倍，墮胎婦女自殺比例也是懷孕婦女的6倍，墮胎婦女於1年內遭遇致死性意外比例，是懷孕生產婦女的3倍，墮胎婦女於一年內遭他殺過世的比例也是懷孕生子婦女13倍。

彭迦智認為，台灣是民主的國家，如果政府選擇藐視公投法，用粗暴的方式對待人民公投提案，代表政府與惡的距離越來越近，希望現在執政黨政府要有良心愛心。

彭迦智強調，墮胎於懷孕24周內實施縮短至8周內這提案，先不論對生育率幫助有多大，至少可以因此喚醒人們對胎兒生命的重視，再透過積極教育可以減少墮胎率，只要訂定對的法律，人民一定會遵守，所以主張「鼓勵收養，制止墮胎，支持出養，尊重生命，減少墮胎率，增加生育率。」

▲林志潔。（圖／翻攝自中選會直播影片）

針對彭迦智的說法，交大科技法律學院教授林志潔表示，提案方的理由陳述總共出現4遍「殺死嬰兒」，但嬰兒跟胎兒有重大差距，民法規定「人之權利能力，始於出生，終於死亡」，必須是已經排出母體的嬰兒，且能夠獨立存活，如果把嬰兒與胎兒畫上等號，那麼除了這個提案以外，不妨也來提個「你的精子不是你的精子」，這樣父親抽菸喝酒或全家人飲食不平衡，甚至是爸爸媽媽兩人去有可能導致流產的地方玩，是否會成為過失殺人？「我們不可能因為一個胚胎的情況，就去剝奪身而為人的母體本身權利！」

同樣身為反對方的台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照則說，就醫學層面來講，至少有5％到35％是不規則月經，所以當發現懷孕的時候，已經超過8周墮胎限制，尤其是弱勢團體如性侵亂倫或未成年人以及未婚婦女來講，這些人要考慮醫療救助需要有比較長的時間，所以當要醫療救助的時候都超過8周了。

▲黃閔照。（圖／翻攝自中選會直播影片）

黃閔照表示，其實要到20周左右才能在胎兒結構上做篩檢，且確定診斷也要一段時間，所以下修到8周扼殺了很多婦女在懷孕上面的選擇權。另外所謂「墮胎危險」，其實是「非法墮胎危險」，在台灣現今醫療裡面，有聽到因為墮胎而死亡的嗎？沒有！其實在合法安全墮胎下是很安全的，倒是孕產婦死亡一年大約在22到25位，懷孕本身就對媽媽有一定的風險，如果直接縮短為8周，反而會影響到婦女健康權益，這反而壓抑了婦女選擇權，有點到侵權的角度。

中選會23日上午9時30分就彭迦智所提的「你是否同意『優生保健法施行細則第十五條第一項本文：人工流產應於妊娠二十四週內施行。』修正為『人生流產應於妊娠八週內施行。』」舉辦聽證會。依行政程序法第64條第4項規定，本次聽證記錄指定於10月31日下午2時至5時在中選委員會供陳述或發問人閱覽，並簽名或蓋章。