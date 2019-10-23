公告地價未調整　地價稅稅額915億元　僅年增0.41%

▲地價稅開徵。（圖／記者李毓康攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（23）日舉行地價稅開徵記者會，根據統計，今年開徵戶數為843萬戶，開徵稅額915億元；較107年的831萬戶、開徵稅額911億元，分別增加1.37%與0.41%，財政部分析主要是因為今年沒有調整公告地價，民眾如果沒有取得或移轉土地，使用情形不變的情況，稅額會與去年相當。

108年的地價稅將在11月1日開徵，因為適逢假期延長，截止日到12月2日，納稅義務人的記得如期繳納。

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今年地價稅課徵所屬的期間為1月1日到12月31日止，並且以在8月31日以前地政機關登載的土地所有權人或典權人為納稅義務人。地價稅是累進的稅率，稅率共計有六級，從千分之2（自用為主）到千分之55。計徵是依據每一土地所有權人在同一直轄市或縣市轄區內所有土地總歸戶後的地價總額計算。

財政部賦稅署表示，為利稅款繳納，政府提供多元繳稅管道，納稅義務人可以持繳款書到代收稅款金融機構（郵局不收）、稅額在2萬元以下可到統一、全家、萊爾富以及ＯＫ便利商店繳納；也可透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶等方式進行繳款。

另外信用卡、晶片金融卡等或者活期存款轉帳者，可以使用行動裝置（手機）開辦行動支付工具繳稅業者的APP，掃描繳款書上的QR-Code，就不用輸入銷帳編號、繳款金額等資料，就可以線上繳稅。