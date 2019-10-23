網傳虎尾「外送員大亂撞」　真相是「熊貓」戒護車禍女同事

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮林森路23日上午傳出foodpanda外送員車禍，車禍現場照片被路過民眾拍照傳上臉書社群，一度被誤會是「大亂撞」，經了解後，其實是兩位機車騎士發生碰撞後倒地，兩人均受輕微擦傷、扭傷，恰巧幾位外送員當時經過停下戒護幫忙直到傷者送醫才離開，車禍發生原因警方調查中。

▲車禍現場多位外送員恰好經過停下戒護幫忙直到傷者送醫才離開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲車禍現場照片被路過民眾拍照傳上臉書社群，一度被誤會是「大亂撞」。（圖／翻攝自Facebook／虎尾人俱樂部）

虎尾林森路二段約8點多發生一起外送員車禍事件，一名21歲女外送員直行與一名79歲老翁欲左轉不慎發生碰撞，雙雙倒地，兩人身上均有擦挫傷，當時剛好其他foodpanda的機車外送員經過，將機車橫停在前方戒護傷者，等到救護車到場後，才陸續離開現場，傷者送醫後無大礙，事故發生原因由警方調查中。

雲林縣警察局虎尾分局五組組長許智偉呼籲，騎乘機車要戴安全帽，注意車前狀況並有防禦駕駛的觀念，才能確保行車平安。

▲車禍現場其實是多位外送員恰好經過停下戒護幫忙直到傷者送醫才離開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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