砂石車、大貨車視線死角慘劇頻傳　交通局宣導取締應多管齊下

▲台南市議員王家貞指出，砂石車、大貨車視線死角，造成車禍慘劇頻傳，交通局在宣導、取締應多管齊下。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員王家貞，10月23日在台南市議會向交通局長王銘德及觀旅局長陳信安2個單位進行業務質詢，王家貞指出砂石車、大貨車視線死角，造成車禍慘劇頻傳，交通局在宣導、取締應多管齊下。

王家貞市議員對於9月18日在台南麻豆交流道發生女騎士被大貨車車輪輾過，當場身軀斷成兩截、血肉模糊慘死，經初步研判是因大貨車視線死角而造成的重大交通事件，向交通局長王銘德提出詢問，表示此事件不只是發生在台南，全國最近也好幾件大貨車因視線死角掃到摩托車，導致重大傷亡案例。

王家貞問道，因為大貨車等大型車輛在路上行駛時，會有視線死角或內輪差的問題，交通局針對此類的交通事故是否可以提出改善的作為？如何更具體的全市進行宣導？雖然交通局現在進麻豆地區學校進行道路安全教育，但是砂石車大貨車該遵守的交通規範，公權力單位也應該再三告誡並查處，配合教育宣導，讓更多民眾了解視線死角、內輪差等可能發生交通意外、需特別注意的事項。

王家貞議員要求要進行長期性、普遍性，擴大性的交通安全宣導及推廣，教育用路的民眾，如何維持與砂石車的安全距離，避免重大死亡車禍的發生！交通局長王銘德答覆表示一定會做好這方面的工作，進行長期的交通安全宣導及推廣！

另外，王家貞市議員詢問，關於貨車、砂石車等大型車，依規定是不是不可以進入市區部分路段？還有是否可以行駛在內車道呢？因為當大型車進入內車道後，相當容易造成意外事故，嚴重影響到行人及用路人的交通安全。交通局長王銘德回覆，如果只有單一車道，就不會限制；若非單一車道，則不允許大型車駛入內線車道。

王家貞議員要求交通局必須偕同警察局，對不當行駛市區道路內側的重大違規事項，進行嚴格的取諦及查處，還給市民一個生命保障及用路安全環境！