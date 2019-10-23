陳同佳來台管制大轉彎！移民署悄悄撤銷簽證註記　將可「自由行」入境台灣

▲陳同佳在獄中寫信給林鄭月娥，希望到台灣自首。（圖／翻攝AP）

記者張君豪／台北報導

在台灣殺害潘姓女友的香港人陳同佳23日早上出獄，移民署「技術性」在同日上午7點解除陳同佳、牧師管浩鳴兩人的來台簽證與登機證註記管制，對此移民署官方並未正面證實，強調陳同佳只要提出簽證申請、移民署就會會同國安局、陸委會等單位進行審核預控，移民署「大轉彎」緊急撤銷註記，顯示台政府消除一切陳同佳來台障礙，避免陳同佳來台接受偵審的計畫生變，陳同佳將可自行購買機票搭機來台。

21歲香港網紅潘曉穎被20歲男友陳同佳殺害。（圖／翻攝網路）

刑事局知情人士私下透露，先前陳同佳、管浩鳴牧師他們打算出獄後搭機來台，但因陳同佳在台涉犯殺人案，早就被移民署註記為「不受歡迎對象」，並且「拒發簽證、登機證」無法循正常管道入台，換句話說，陳、管二人根本沒辦法自行搭機來台。

熟悉機場航管業務的警官私下透露，移民署對於外籍人士入出境註記規定，是對列管人拒發登機證與入境簽證，且買機票畫位資料也會先比對，陳、管二人若被註記，就根本無法搭上來台航班。

不過這項對二人的入境註記在23日出現大轉彎，移民署於上午7點悄悄解除二人註記管制，等同登機證與簽證都未管制，若陳同佳與牧師管浩鳴二人要來台灣，都可順利購買機票和申請簽證「自由行」。

▲港女潘曉穎疑似在飯店內遭男友殺害，被裝到行李箱棄屍。（圖／監視器畫面翻攝）

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