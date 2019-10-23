南韓爆首起電子煙肺病通報病例！　衛福部態度轉硬：強烈建議停用

▲ 美國電子煙通報病例中有36％的通報患者是20歲以下的年輕人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／編譯

美國電子煙導致肺病的死亡案例已經突破30例，全球各國紛紛加強管制。南韓政府9月勸戒使用者「自制」，今（23）日態度則轉為強硬，強烈建議民眾「終止使用」。

南韓保健福祉部部長朴淩厚稍早在政府中央廳舍針對電子煙安全管理政策召開記者會，建議民眾在電子煙的有害物質檢驗結果出爐前應該停用，尤其兒童、青少年、孕婦、呼吸系統疾病患者及非菸民，應該完全避免使用電子煙。

此外，電子煙使用者若出現咳嗽、呼吸困難及胸痛等呼吸系統異常，或者乾嘔、嘔吐及腹瀉等消化系統異常，以及疲勞、發燒、體重劇減等症狀，應立即停止使用並就醫。

美國截至15日已有33人因電子煙引起的肺部疾病身亡，疑似病例多達1479起。南韓20日出現第1起疑似病例，政府因此改採強硬態度。朴淩厚指出，美國近來相關病例頻傳，南韓也出現類似案例，因此強烈建議民眾，在相關檢驗結束前中斷使用。

據悉，南韓第一起通報病例是一名30多歲男子，過去都吸傳統菸，近半年才改吸電子煙，日前胸部檢查出現異常，但未檢出細菌或病毒，目前已經好轉出院。

在南韓欲取得液體電子煙或加熱式菸品相當容易，佔6月整體香菸市場銷售量的13%。若無法證實電子煙中含有有毒物質，就不能立法禁止販售。保健福祉部則承諾，將以加強電子煙液體進口海關程序等方式加強電子煙產品管制。

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