被打針玩髮又抱奶娃！媽「1打3厭世臉」眼神死：放過我　怨念穿透螢幕...萬人笑

▲媽媽1打3的厭世臉，讓網友笑壞！（圖／網友鄭媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

照顧孩子，就像是甜蜜的負擔！一名媽媽分享「一打三」的日常照，一個打針、一個玩髮、另一個喝奶，她生無可戀的表情，完美詮釋當下心境，崩潰囔囔著「三個女兒都不放過我，媽媽好想睡覺！」

南投一名人妻在臉書《爆怨公社》貼出一張有趣照片，「這是一個一打三的午後」，只見大女兒拿著玩具打針筒，化身小護士，替媽媽注入愛的力量；後方的二女兒手也沒閒著，雙手幫媽媽洗頭，至於原PO手中，還抱著正在喝奶的小寶貝，她一副經典厭世的表情，寫下此時此刻心情，「三個女兒都不放過我，媽媽好想睡覺！」

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原PO鄭媽咪向《ETtoday新聞雲》笑稱，大女兒快6歲、二女兒3歲半、三寶女兒僅2個多月，老大老二正值調皮活潑的年紀，最喜歡玩打針的遊戲，而這張照片是雙十連假所拍，恰巧當天老公去加班，把車子開走了，女兒們乖乖窩在家裡，「所以就都沒得出去玩，只好在家玩媽媽！」

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▲老公只要有空，都會帶著「前世小三」出遊！（圖／網友鄭媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

最讓媽媽崩潰的是，老大老二玩上癮，從1點多替媽媽打扮到4點，玩到最後乏了，加上三寶也乖乖入睡，她才趕緊跳起來去做家事、準備晚餐。鄭媽咪透露，其實早已習慣一打三，「但那天實在是很想睡覺」，她也慶幸有位「神隊友」老公幫忙，「只要他也在，小孩他都會幫忙帶，只要他沒上班，基本上也都會帶小孩出門走走，家裡的家事他都會幫忙，三個女兒也都是他在洗澡。」

照片一曝光後，掀起1.8萬名網友刷一排讚回應，「這個眼神我給100分！」、「厭世眼神死」、「媽咪真偉大」、「幸苦但很甜蜜」、「媽咪的眼神都不用演，超寫實」、「媽媽的生活就是這麼樸實無華且枯燥」、「要當洗頭客人又要當病人，還當奶瓶，媽媽好忙，我是4個女寶，現在也是當奶瓶」、「妳的愛讓妳全身都發出聖光」、「那個生無可戀的眼神，我每天都上演」、「三個都有前途！一個醫生！一個美髮設計師！一個美食家！這位媽媽熬過就是妳們的了」。

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